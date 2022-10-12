Опасно не только курение: что губит наши легкие?

В период пандемии коронавируса люди стали уделять состоянию легких особое внимание, ведь именно они были подвержены повреждениям при заболевании. Однако и в обычной жизни достаточно довольно простых действий, чтобы погубить легкие, пишет aif.ru.

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Дыхание зависит от диафрагмы. И если ей что-то мешает, то и процесс будет затруднительным. Так, например, если у человека есть избыточный вес, то диафрагма не сможет выполнять правильные движения. Вдохи и выдохи в этом случае частые и быстрые, они не обеспечивают организм достаточным количеством кислорода.

Также негативно на здоровье легких влияют малоподвижный образ жизни, мышечная слабость, искривления позвоночника. При межреберной невралгии также не получается сделать глубокий правильный вдох, человек привыкает дышать только поверхностно, что нарушает газообмен.

Инфекции, конечно, представляют собой отдельную опасность. Это не только COVID-19, но и, например, превмококк, который вызывает воспаление легких и оставляет на легких рубцы.

Кроме того, на здоровье легких может сказаться и пародонтит, несмотря на то, что это стоматологическая болезнь. Она может повредить ткани, окружающие зуб, и дойти до легких. Большое количество бактерий во рту спускается вниз по дыхательным путям.