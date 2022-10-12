4 неочевидные причины расстройства желудка и кишечника

Сбой в одной системе организма может спровоцировать проблемы в другой.

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Когда система пищеварения начинает «барахлить» после большого застолья или вредной еды, в этом нет ничего удивительного. Но что если никаких видимых причин для расстройства желудка нет, а расстройство всё-таки есть? Рассказываем о четырёх не таких очевидных поводах.

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Нервозность

Мозговой туман и эмоциональный дисбаланс, резкие перепады настроения, тревожно-депрессивное состояние, беспричинная раздражительность — всё это может приводить к неполноценному перевариванию продуктов питания (в особенности животного белка и жиров).

При стрессе могут непроизвольно спазмироваться сфинктеры желудочно-кишечного тракта. А также сфинктер Одди — отвечающий за своевременный отток желчи. Желчь омывает жиры и способствует их качественному усвоению, является антисептиком всего желудочно-кишечного тракта, а также помогает расщеплять белковые молекулы.

То есть системный стресс или избыточное эмоциональное реагирование на события может привести к нарушению усвоения жиров и белка. Как результат — появляется больше побочных продуктов метаболизма — таких как лактат, аммиак или углекислый газ. Они нарушают проницаемость сосудов, эпителия кишечника и могут провоцировать спонтанную боль и ощущение распирания в животе, особенно во время еды.

Психическое состояние человека может существенно влиять на состояние организма в целом. Заболевания, спровоцированные проблемами в нервной системе, называются психосоматическими. Подробнее о них читайте в статье по ссылке.

Проблемы со сном

Во время ночного отдыха при кратковременных пробуждениях очищается нижний участок ЖКТ. Поэтому, если вы поели перед сном, возникает риск гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, ГЭРБ (проявляется в виде изжоги, болей в области грудины, метеоризма и др.).

Если при этом вы часто просыпаетесь ночью, спите некачественно, у вас нарушены фазы глубокого и поверхностного сна, риски развития функциональных нарушений ЖКТ возрастают в разы.

Зачастую на первых этапах могут не появляться такие яркие симптомы, как жжение и боль в желудке — поначалу могут воспаляться миндалины и аденоиды. ГЭРБ бывает незаметна и незначительна, но, если это состояние надолго остаётся без внимания, возникает риск более серьёзных нарушений работы ЖКТ.

Гормональный дисбаланс

Гормоны стресса (кортизол и адреналин) оказывают влияние на физиологическую активность ЖКТ — снижают моторику желудка и тонкого кишечника, а также синтез соляной кислоты и одновременно усиливают моторику толстой кишки. Это и называется синдромом раздражённого кишечника (СРК) и как отдельный диагноз обычно не выделяется — расстройство принято относить к психическому, в том числе и к гормональному.

Некорректное или неполноценное формирование гормонов щитовидной железы может привести к нарушению синтеза инсулина и, как следствие, к развитию метаболического синдрома, набору веса, нарушению усвоения глюкозы и ко всем сопутствующим этому состоянию заболеваниям.

Избыточный запрос на инсулин или недостаточная его выработка нарушает работу всех эндокринных органов. Из-за чего может пострадать и поджелудочная железа: она начинает вырабатывать меньше ферментов, что приводит к недостаточности расщепления продуктов питания.

Возникнет дисбаланс и пищеварительных гормонов: гастрина, секретина и холецистокинина, что, в свою очередь, может привести к функциональным нарушениям ЖКТ. Эти гормоны выделяются в кровеносную систему желудочно-кишечного тракта и способствуют выработке пищеварительных соков и продвижению пищи. Недостаток или избыточная выработка быстрее других проявит себя в таких симптомах, как вздутие, газообразование, боли и дискомфорт в верхней части живота.

Ослабленный иммунитет

Как правило, во время простуды назначают различные лекарства. Что, в свою очередь, негативно влияет на микрофлору кишечника и его моторику, может привести к функциональным расстройствам. Всё это также повышает риски недостатка усвоения и всасывания организмом веществ, важных витаминов и микроэлементов, особенно кальция. О том, как распознать дефицит этого элемента, читайте в материале по ссылке.