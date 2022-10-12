Опасны ли ингаляции при температуре

При ОРВИ и других недугах многие люди прибегают к ингаляциям. Но мало кто задумывается о том, полезно ли прибегать к данному методу лечения при повышенной температуре, которая часто сопровождает недуг. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Разновидности ингаляций

Ингаляции бывают холодными и горячими. Первые применяют для лечения респираторных заболеваний. Для проведения таких ингаляций необходимы специальные устройства. Например, небулайзер, который рассеивает лекарство на мелкие частички.

Горячие процедуры проводят на паровых ингаляторах. Под действием высокой температуры данные устройства превращают лекарства на водной или масляной основе в пар.

Опасны ли горячие ингаляции при температуре

Эксперты рекомендуют вообще не прибегать к горячим ингаляциям. Ученые не нашли доказательств того, что горячий пар способен убить микробы или еще как-то победить болезнь. При этом получить травму или ожог от такой ингаляции довольно легко. Очень горячие ингаляции способны повредить слизистую и связки, а также усилить кровоток и, как следствие, воспаление.

Опасны ли холодные ингаляции при температуре