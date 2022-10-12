Из-за этой болезни мужчины избегают секса и романтических отношений. Так называемый синдром посторгазмической болезни (POI) вызван аллергической или аутоиммунной реакцией на их собственную сперму, заявили ученые. Аллергия проявляется в виде лихорадки, кашля, чихания, мышечной слабости, а также проблем с речью, концентрацией внимания и памятью. Врачи говорят, что эти симптомы могут продолжаться от двух дней до недели после эякуляции.

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Поскольку очень мало людей знают об этом заболевании, вполне возможно, что аллергиков такого типа может быть гораздо больше, заявил исследователь Эндрю Шанхольцер. По его словам, даже многие медицинские работники не подозревают о существовании POI.

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У экспертов нет единого мнения о первопричине аллергии. Эндрю Шанхольцер сказал, что проблема может начаться после того, как инфекция или повреждение яичек приводят к утечке микроскопического количества спермы в кровоток, на что организм затем реагирует. Обычно у сперматозоида есть мембрана, отделяющая его от остальной части тела, но если она повреждена, организм может начать атаковать эту клетку как чужеродную. Это нормальный иммунный ответ, пояснил Эндрю Шанхольцер.

«Существуют специальные клетки, называемые клетками Сертоли, которые питают и окружают сперматозоиды и изолируют их от иммунных клеток. Когда клетки Сертоли повреждены, сперматозоиды подвергаются воздействию иммунной системы, которая атакует их, как будто это вирус или чужеродная бактерия», — рассказал он.

Но теперь метод лечения найден — первый пациент уже успешно справился с аллергией на оргазм. Молодой 27-летний американец, у которого заболевание началось примерно в 18 лет, полностью отказался от романтики после того, как у него появились кашель, насморк и чихание, а также сыпь, похожая на крапивницу, на руках всякий раз, когда он испытывал оргазм. Лимфатические железы на его лице и шее опухали, и ситуация становилась все хуже.

Из-за тревожного характера его симптомов он активно избегал любой сексуальной активности и посещал множество врачей, включая урологов, специалистов по ушам, носу и горлу и даже экспертов по инфекционным заболеваниям. Сканирование его яичек, анализы спермы и гормонов демонстрировали идеальное состояние половой системы.

Врачи рассказали, что аллергия на оргазм часто диагностируется неправильно, поэтому мужчинам могут быть назначены многочисленные тесты и методы лечения, которые совершенно не нужны. Для лечения молодого человека были опробованы различные антигистаминные (противоаллергические) лекарства, передает Urology Case Reports. В результате был подобран специфический препарат длительного действия фексофенадин — он привел к 90-процентному сокращению симптомов.