Терапевт рассказал об опасности приема «сердечных» капель

Большое число россиян использует «сердечные» капли, чтобы справиться с тревогой, стрессом, болями в груди. Многие считают корвалол, валокордин, валосердин – простыми и безобидными препаратами, которые облегчают симптомы без всяких рисков. Врачи говорят, что это не так. Приём сердечных капель может быть опасен для здоровья.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Подробнее об этом рассказал Иван Ромасов, врач-терапевт «Инвитро». Он пояснил, что корвалол, валокордин, валосердин могут быть потенциально опасными. В их составе есть фенобарбитал (люминал) – препарат из группы барбитуратов, противосудорожных препаратов, которые обладают сильным транквилизирующим действием.

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Препарат и изобретался как противосудорожный и противоэпилептический, а также у него обнаружились седативный и транквилизирующий эффекты. Сегодня фенобарбитал не используется как противосудорожный препарат 1-й линии терапии, и в качестве седативного средства тоже не назначается. В СССР его применяли для облегчения болей при стенокардии и остром коронарном синдроме, потому что не было современных препаратов. Препарат постепенно исключили из списка рекомендованных в ряде стран – в США, Литву, Эстонию, ОАЭ, Таиланд его ввоз запрещён. В России он внесён в перечень наркотических препаратов и их прекурсоров, но не запрещён к продаже.

Среди основных побочных эффектов препарата Иван Ромасов перечисляет: привыкание и необходимость увеличение дозы; повышенную сонливость; сильное угнетение ЦНС; головную боль и головокружение; тошноту, рвоту; возможность угнетения дыхания.

Если имеет место быть настоящая кардиологическая патология с выраженным болевым синдромом – препарат может облегчить боль, но при этом исказит реальную картину заболевания. В результате человек может повременить с вызовом врача и дождаться сердечной катастрофы.

Ещё в 1995 году ВОЗ озвучила, что у людей, принимающих фенобарбитал длительно, может усилиться канцерогенез – развитие злокачественных новообразований.

Такие «сердечные» капли противопоказаны людям с хроническими заболеваниями печени, лёгких, почек, анемическим синдромом, сниженной функцией надпочечников, при гипертиреозе, депрессивным синдромом, при алкогольной и наркотической зависимости. Категорически препарат противопоказан беременным и кормящим женщинам, так как он обладает тератогенным эффектом на плод, то есть может привести к врожденным дефектам.

Специалисты «старой школы» могут назначать препарат людям с нарушениями сна и тревожностью – но никакой необходимости в этом нет: сегодня есть более эффективные и безопасные препараты для этих целей.

Тем более, нельзя самостоятельно назначать себе «сердечные» капли при появлении тревоги и волнения. Препарат окажет седативное действие, но сама тревога и её причина останутся, а если тревожное расстройство переходит в паническую атаку с нарушением дыхания – фенобарбитал только ухудшит состояние. Здесь правильнее обратиться к врачу – психотерапевту.