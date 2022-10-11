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7 минут назад

Какие серьезные заболевания могут передаваться от домашних питомцев

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Доказано, что домашние животные благоприятно влияют на психологическое здоровье человека, однако помимо этого животное способно и заразить хозяина какой-либо инфекцией или вирусом. "Рамблер" узнал у эксперта, чем можно заразиться от домашних питомцев.

Какие заболевания могут передаваться от домашних питомцев
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт перечислил некоторые особо распространенные заболевания, которые могут передаваться к человеку от кошки или собаки. Для того, чтобы этого избежать, необходимо следить за здоровьем вашего питомца, его и своей тщательной гигиеной, а также регулярно показывать животное ветеринару и ставить своевременно все необходимые прививки.

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Одно из серьёзных заболеваний, передающихся от питомцев - лептоспироз. Как правило от собаки он попадает в человеческий организм сквозь кожные покровы и слизистые оболочки. Также заразными являются гельминтозы (аскариды), попадающие в организм при употреблении пищи зараженной яйцами гельминтов. Еще одним опасным заболеванием, предающимся от питомцев является кампилобактериоз – один из возбудителей гастроэнтерита у людей.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Помимо этого, непосредственно от животных можно заразиться эхинококком – паразитом, вызывающим серьезное заболевание у человека – эхинококкоз. Этот недуг в тяжелых случаях способен привести к летальному исходу.

От кошек человек может заразиться токсоплазмозом, что особенно опасно для беременных женщин. Еще существует такая болезнь, как "кошачьи царапины" – возбудитель присутствует в ротовой полости и может вызвать серьёзное заболевание, которое иногда приходится разрешать даже оперативным путем.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Залог профилактики этих заболеваний – соблюдать банальные мероприятия личной гигиены после контакта с любым животным.

Болезни и лекарства,Максим Елисеев,
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