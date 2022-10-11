Гастроэнтеролог рассказала о причинах воспаления в желудке

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева назвала причины, которые провоцируют воспаление в желудке.
Наиболее распространенная причина — наличие бактериальной инфекции. Виновником патологии называют бактерию Helicobacter pylori.
Спровоцировать воспалительный процесс может прием нестероидных противовоспалительных обезболивающих препаратов. Такие лекарственные средства приводят к снижению уровня ключевого вещества, которое помогает сохранять защитную функцию оболочки желудка.
Воспаление может вызвать чрезмерное употребление алкоголя. Спиртное раздражает стенки желудка, они становятся более уязвимы для пищеварительных соков.
Боли в желудке также могут возникать в результате стресса или тяжелого лечения, например, химиотерапии, передает aif.ru.