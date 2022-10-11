Стоматолог назвал одно из последствий невылеченного кариеса

Эксперт в сфере стоматологии Михаил Азатьян рассказал об опасных последствиях запущенного кариеса.

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Кариес коренных зубов является одной из самых распространённых зубных патологий, отметил специалист в интервью «Известиям».

При отсутствии лечения кариес может привести к ряду негативных состояний. Так, в запущенных стадиях может развиться пульпит — воспаление тканей зуба, которое сопровождается сильнейшей болью.

Также из-за кариеса может возникнуть периодонтальный абсцесс — распространение инфекции по зубным каналам, что способствует воспалению расположенных рядом тканей.