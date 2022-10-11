Невролог объяснил, когда не нужно пить обезболивающие

Врач-невролог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Роман Люкманов объяснил, в каких случаях от приема обезболивающих препаратов следует воздержаться. Его слова приводит URA.RU.
По словам эксперта, если у человека впервые появились болевые ощущения, особенно в области живота, которые не были диагностированы у него ранее, не стоит заглушать из обезболивающими. Также принимать лекарства не надо в случаях, связанных с тяжелыми заболеваниями.
«Боль, это всего лишь симптом какого-либо заболевания. Основная терапия должна быть направлена на само заболевание. Боль может иметь разные характеристики, интенсивность, продолжительность, ритм. В зависимости от совокупности всех характеристик боли, истории заболевания, прогноза зависит выбор обезболивающего средства или нескольких средств», — подчеркнул Люкманов.
При появлении любых болевых ощущений невролог рекомендует незамедлительно обращаться к врачу, так как любая боль требует индивидуального подхода для каждого пациента.
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