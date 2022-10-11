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17 минут назад

Невролог Люкманов объяснил, при каких болях не нужно пить обезболивающие

Катерина Саломе

Врач-невролог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Роман Люкманов объяснил, в каких случаях от приема обезболивающих препаратов следует воздержаться. Его слова приводит URA.RU.

Невролог объяснил, когда не нужно пить обезболивающие
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам эксперта, если у человека впервые появились болевые ощущения, особенно в области живота, которые не были диагностированы у него ранее, не стоит заглушать из обезболивающими. Также принимать лекарства не надо в случаях, связанных с тяжелыми заболеваниями.

Почему болит живот в области пупка

«Боль, это всего лишь симптом какого-либо заболевания. Основная терапия должна быть направлена на само заболевание. Боль может иметь разные характеристики, интенсивность, продолжительность, ритм. В зависимости от совокупности всех характеристик боли, истории заболевания, прогноза зависит выбор обезболивающего средства или нескольких средств», — подчеркнул Люкманов.

При появлении любых болевых ощущений невролог рекомендует незамедлительно обращаться к врачу, так как любая боль требует индивидуального подхода для каждого пациента.

Ранее мы писали о том, что невролог раскрыл способ, как снять головную боль без лекарств.

Болезни и лекарства,
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