Терапевт перечислила часто появляющиеся после 30 лет болезни

Одними из самых распространенных болезней тридцатилетних считаются атопический дерматит, аллергия и ряд других недугов, перечислила врач-терапевт Людмила Лапа. Об этом она рассказала изданию Ura.ru.

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Помимо аллергии и кожных недугов среди часто появляющихся после 30 лет заболеваний специалистка назвала ревматизм и ревматоидный артрит. По ее словам, в этом возрасте фиксируется много тяжелых случаев, потому что на начальном этапе люди не обращают внимания на патологию и не хотят своевременно лечиться.

Также с годами увеличивается риск развития сердечно-сосудистых патологий, в частности, инфарктов, особенно у тех, кто профессионально занимается боксом, футболом и другими высокоинтенсивными видами спорта, подчеркнула Лапа.