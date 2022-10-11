В Роспотребнадзоре рассказали о фактах и развеяли мифы о гриппе

Чтобы уберечь россиян от ошибок при профилактике и лечении, Роспотребнадзор рассказал о 12 самых распространённых убеждениях, связанных с гриппом.

Фото: СОВА СОВА

Грипп всегда сопровождает высокая температура

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Это миф. Чаще всего признаком гриппа является температура 38,5-39,0 °С, а иногда и выше с первых часов болезни. Но у некоторых пациентов во время болезни градусник показывает 37,1-37,9 °С, а иногда и вовсе 36,6 градуса.

При гриппе не бывает обильных выделений из носа

Это миф. В первые дни болезни из-за зараженных тканей часто отмечается заложенность носа. После третьего дня заболевания появление классического насморка с выделениями из носа, как правило, связано с бактериями, которые воспользовались временным ослаблением иммунитета.

Вирус гриппа не боится мороза

Да, это факт. При температуре около нуля вирус сохраняется до месяца, а при более низких температурах – еще дольше. Зато обычное мыло убивает вирус, так же как и ультрафиолетовый свет и температура выше 60 °С.

Лучшее средство от гриппа для грудного младенца – молоко его мамы

Да, это факт. Если кормящая мама заболела гриппом, нельзя отлучать младенца от груди. Передача вируса при тесном контакте матери с ребёнком воздушно-капельным путём происходит еще в инкубационном периоде инфекции. Антитела из материнского молока передаются ребенку во время кормления. Поэтому это лучшая профилактика заболевания, а в случае развития симптомов - необходимый компонент лечения для малыша.

Таблетки от температуры помогают гриппу распространяться по организму

Это факт. Нормальная или слегка повышенная температура тела – благоприятная среда для вируса. При удовлетворительном самочувствии принимать жаропонижающие средства взрослым рекомендуется только при температуре выше 38°С, детям – выше 38-39°С.

Грипп не опасен и лечить его бессмысленно – само пройдет

Это миф. Грипп очень опасен. Заболевание может закончиться летальным исходом, особенно у маленьких детей и пожилых людей. Кроме того, болезнь может оставлять после себя различные осложнения. Чаще всего грипп действует губительно на сердечно-сосудистую систему, осложняет имеющуюся хроническую патологию и сокращает продолжительность жизни на несколько лет.

Грипп можно лечить антибиотиками

Это миф. Антибиотики действуют только на бактерии. Вирусы ничего общего с бактериями не имеют. Иногда на фоне ослабленного иммунитета к вирусной инфекции может присоединиться вторичная бактериальная инфекция. И только в такой ситуации врач может назначить курс антибиотиков.

Чтобы не заболеть гриппом, достаточно пить витамины и есть лук, чеснок, квашеную капусту и лимоны

Это миф. Витамины могут дать только профилактический эффект, но на вирус они никак не повлияют. Оптимальным решением станет комплекс мер - вакцинация, закаливание, здоровый образ жизни, рациональное питание. При наличии показаний врач может порекомендовать приём иммуномодуляторов или витаминно-минеральных комплексов.

Прививка от гриппа не дает 100 % гарантию от заражения

Да, это факт. Риск заражения гриппом после прививки остается, но существенно снижается. В среднем прививка обеспечивает защиту на 80-90 % и почти полностью предотвращает тяжелое течение и летальные исходы.

Прививка от гриппа может вызвать заболевание

Это миф. Во время вакцинации в организм попадает ослабленный вирус или его части. Этот вариант вируса не может вызвать заболевание, но он стимулирует выработку антител. Так что, когда на организм нападает настоящий вирус, то иммунитет уже готов к отражению атаки и не тратит время на выработку защиты.

Вирусы гриппа всё время мутируют, а значит, невозможно предугадать, какой именно будет в ходу, и создать вакцину именно от него

Это миф. ВОЗ постоянно исследует перемещение вирусов по всему миру и на основании этих данных дает рекомендации производителям вакцин. Даже если прогноз не оправдался на 100 %, вакцина все равно действует, так как вырабатываемые антитела обладают способностью справляться не только с определенным подтипом вируса, но и с близкородственными вариантами.

После начала эпидемии проводить вакцинацию поздно