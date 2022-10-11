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2 часа назад

Терапевт Лапа: аллергии, ревматизм и сердечно-сосудистые заболевания чаще всего появляются у людей старше 30 лет

Ura.Ru

Атопический дерматит, ревматоидные (ревматизм, ревматоидный артрит) и сердечно-сосудистые заболевания чаще всего развиваются у людей после 30 лет. Об этом URA.RU рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Перечислены заболевания, которые часто появляются после 30 лет
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Самое частое, с чем мы сталкиваемся, это аллергия, атопические дерматиты. Сильно растет группа людей, которые переносят эти болезни. И очень много тяжелых ревматоидных заболеваний, именно потому что они не лечатся своевременно. Это тоже большая группа людей из 30-летних», — сказала Людмила Лапа.

«Сердечно-сосудистые заболевания, как всегда. Инфаркты никто не отменял. И мы слышим, что 30-летние умирают от инфаркта. Кто на футбольном поле, кто на боксерских соревнованиях, кто на лыжне. Там очень большие перегрузки, а они для любого человека коварны, и риск таких заболеваний очень высок», — добавила терапевт.

Врач подчеркнула, что в молодости человек должен быть очень внимателен к своему здоровью, чтобы потом не бегать по больницам.

«В это время надо заботиться о своем здоровье. Что называется, смолоду. Если мы это не делаем, а пьем, гуляем, курим, то здоровье ухудшается. Здоровых людей не так много. Надо очень серьезно к этому подходить», — заключила она.

Болезни и лекарства,
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