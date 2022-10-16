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1 час назад

Реабилитация после операции на колене: видео

Стелла Шмель

Врач-травматолог, ортопед Роман Желтов рассказал, что делать для реабилитации после операции на коленном суставе.

По словам врача, важен комплексный подход, но необходимо соблюдать несколько важных правил: контролировать уровень боли, размер отека. При упражнениях важно активизировать мышцы и увеличивать амплитуду движения постепенно, обязательно обращая внимание на сопутствующие ощущения.

Подробнее о том, как быстро восстановиться после операции на колене, смотрите в видео.

Общая тренировка на все тело от врача

Ранее мы рассказывали о том, почему могут возникать боли в "здоровой" спине.

Болезни и лекарства,Видео,
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