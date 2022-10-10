Как сохранить здоровую печень

Британские диетологи рассказали, какие полезные привычки помогут людям сохранять свою печень в здоровом состоянии.
Так, прежде всего нужно отказаться от курения и большого количества употребления алкоголя.
После этого надо обратить внимание на продукты, которые присутствуют в ежедневном рационе.
Отмечается, что из-за наличия опасных жиров следует сократить или полностью исключить фастфуд, газированную воду, сладкое и мясо глубокой обработки на масле.
Отмечается, что после 25- лет эти продукты провоцируют болезни сердца и печени.
Кроме того, эти продукты ведут к набору веса.
Зато, добавление 30% клетчатки в ежедневное питание поможет организму лучше усваивать поступающие элементы.