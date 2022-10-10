Как помочь себе при внезапной панической атаке

Панические атаки, к сожалению, становятся все более распространенным явлением, ведь мы живем в мире, переполненном информацией. Зачастую по причине постоянного фонового стресса или напряжения у людей возникают расстройства психики – они узнают что такое тревожность и панические атаки. Во время приступов атак почти невозможно контролировать свои мысли и страхи, однако есть некоторые приемы, которые помогают успокоиться и свести панику на нет.

Самым популярным и эффективным методом самопомощи является работа с дыханием. Существует немало дыхательных упражнений и гимнастик, призванных успокоить учащенное сердцебиение и расслабить тело и разум.

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Одно из таких упражнений: Медленно вдыхать воздух через нос, считая про себя до 4. На счете с 4 до 7 задержать дыхание. На 8 медленно выдохнуть.

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, почему случаются панические атаки и что делать, если это происходит регулярно.

Паническая атака – реакция организма на фактор, который десенсибилизирует нервную систему, приводя в активное состояние дыхательные центры. Паническая атака похожа на адаптационный механизм. И самое важное, что нужно, чтобы с ней справляться, – уметь чувствовать и понимать особенность своего организма. На самом деле, таким образом просто включаются резервные механизмы.

Их не нужно бояться: к ним необходимо приспособиться и уметь их стабилизировать. В первую очередь, людям с паническими атаками я бы рекомендовал проводить дыхательную гимнастику, потому что за счет дыхания можно стабилизировать свое состояние. Это позволит обеспечить сердечную мышцу и головной мозг кислородом. Чего не стоит делать - закрывать глаза. Зрительный анализатор должен работать всегда, давая мозгу сигнал по ориентации в пространстве. Можно попробовать отвлечь свой организм за счет употребления воды: буквально 0,5 литра воды даст возможность организму переключиться.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог