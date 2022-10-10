Как помочь себе при внезапной панической атаке

Панические атаки, к сожалению, становятся все более распространенным явлением, ведь мы живем в мире, переполненном информацией. Зачастую по причине постоянного фонового стресса или напряжения у людей возникают расстройства психики – они узнают что такое тревожность и панические атаки. Во время приступов атак почти невозможно контролировать свои мысли и страхи, однако есть некоторые приемы, которые помогают успокоиться и свести панику на нет.
Самым популярным и эффективным методом самопомощи является работа с дыханием. Существует немало дыхательных упражнений и гимнастик, призванных успокоить учащенное сердцебиение и расслабить тело и разум.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, почему случаются панические атаки и что делать, если это происходит регулярно.
Паническая атака – реакция организма на фактор, который десенсибилизирует нервную систему, приводя в активное состояние дыхательные центры. Паническая атака похожа на адаптационный механизм. И самое важное, что нужно, чтобы с ней справляться, – уметь чувствовать и понимать особенность своего организма. На самом деле, таким образом просто включаются резервные механизмы.
Если приступы становится регулярными, необходимо обратиться к врачу-психиатру и начать лечение.