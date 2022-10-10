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2 часа назад

Терапевт Османов назвал бесполезные народные средства от простуды

Мира Маркина

Терапевт, кардиолог Рустем Османов в беседе с агентством "Прайм" рассказал о "бабушкиных" методах, которые на самом деле неэффективны в борьбе с простудой.

Терапевт назвал "бабушкины" методы бесполезными при простуде
Фото: unsplashunsplash

По словам Османова, один из самых бесполезных способов лечения – ингаляция горячим паром от вареного картофеля. Более того, данная процедура может привести к ожогу слизистых оболочек:

"Кроме того, из-за нагрева дыхательных путей отечность только усиливается, что может привести к проблемам с дыханием. Ингаляции категорически нельзя использовать при повышенной температуре тела (более 37,5 градусов)".

К числу бесполезных методов лечения Османов также отнес горчичники. Принято считать, что горчичники расширяют сосуды и активируют кровообращение, что способствует снижению воспаления в органах. Но наукой это не доказано.

Медик подчеркнул, что горчичники могут помочь только при затяжном бронхите или бактериальной пневмонии на стадии ее рассасывания. Терапевт напомнил, что при повышенной температуре тела применять горчичники нельзя.

Помимо прочего, врач поставил под сомнение эффективность замачивая ног в горячей воде, полоскания горла раствором соли и соды, а также нанесения на тело йодной сетки.

Ранее "Рамблер" рассказывал об опасности сладкого чая при простуде.

Болезни и лекарства,
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