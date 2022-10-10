Прививка от гриппа: важные вопросы о вакцинации в 2022 году

С наступлением холодного сезона происходит обострение самых разных заболеваний, в том числе и гриппа. Чем и когда прививаться от этой инфекции и стоит ли вообще это делать — в материале «Вечерней Москвы».

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Надо ли вакцинироваться в этом году

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В последние два года заболеваемость гриппом снизилась. Низкая активность вируса объясняется введением антиковидных мер (карантин, масочный режим и прочее), которые также работают против других респираторных инфекций.

Однако грипп никуда не исчез. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по-прежнему рекомендует от него прививаться. Также стоит иметь в виду, что в Южном полушарии эпидемия гриппа 2022-го года была достаточно тяжелой (сезон заболевания в этой части света приходится на апрель–октябрь). В Австралии ее уже назвали худшей за последние пять лет.

— С моей точки зрения, прививку от гриппа делать однозначно надо, особенно в этом году, поскольку антиковидных мер уже нет, — объяснил «ВМ» врач-иммунолог Владимир Болибок. — Так что думаю, что к нам придет достаточно серьезная эпидемия гриппа и непривитые будут болеть тяжело.

Когда лучше прививаться

Иммунитет, как правило, начинает вырабатываться через три недели после вакцинации, а максимальный эффект наступает через полтора–два месяца. Соответственно, прививаться надо с учетом этих сроков и начала сезона гриппа.

— В России эпидемия гриппа обычно приходится на январь–февраль, самое раннее — конец декабря. Так что идеальное время для вакцинации — октябрь–ноябрь, — советует Болибок.

Однако если по каким-то причинам вы не привились до декабря или даже февраля, все равно имеет смысл сделать это, так как сезон гриппа завершается только в апреле.

Как выбрать вакцину

Важно понимать, что вакцины от гриппа ежегодно обновляются с учетом рекомендаций ВОЗ. При их разработке учитывают штаммы, которые распространены именно в этом сезоне.

ВОЗ рекомендует делать четырехвалентные вакцины, то есть те, что содержат по два антигена гриппа А и гриппа В — два наиболее распространенных типа вируса, вызывающего эпидемии. Выбирать вакцину стоит с учетом противопоказаний и индивидуальных особенностей организма. Список зарегистрированных в России препаратов и их характеристики можно посмотреть здесь.

— Внутрироссийская «фишка» производства вакцин от гриппа — дополнительное включение иммуномодулятора (вещества, усиливающего иммунитет — прим. «ВМ»). За счет него у пациента на какое-то время создается повышенный иммунитет против всех инфекций. Например, иммуномодулятор есть в вакцинах «Гриппол» и «Совигрипп», — рассказывает Болибок.

Однако если у вас есть хронические заболевания, особенно воспалительного характера, то лучше выбрать вакцину без иммуномодулятора, чтобы избежать побочных реакций.

Также учтите, что прививаться от гриппа следует ежегодно. В пользу этого есть два аргумента:

вирус гриппа меняется;иммунитет после предыдущих вакцинаций со временем снижается.

Кому стоит сделать прививку в первую очередь

Необходимо вакцинироваться людям старше 60 лет, так как у них с возрастом развивается иммунодефицит. Прививка от гриппа поможет им укрепить иммунную систему и сделать ее более устойчивой к этому вирусу.

Также, по словам врача-иммунолога, в группе риска находятся все люди с ослабленным иммунитетом и страдающие:

заболеваниями бронхолегочной системы;заболеваниями сердечно-сосудистой системы;сахарным диабетом;онкологией.

Грипп может привести к осложнениям

Не только к осложнениям, но и к смерти. По данным ВОЗ, от последствий гриппа ежегодно умирают от 290 до 650 тысяч человек, еще порядка 3–5 миллионов — переносят вирус в тяжелой форме. Как отмечает Болибок, наиболее характерное для гриппа осложнение — вирусная пневмония. Она развивается у 10–15 процентов непривитых, а ее последствия могут сказываться всю жизнь.

Также грипп может вызвать бронхит, миокардит, менингит, энцефалит и другие серьезные заболевания. Самый надежный способ избежать негативных последствий — сделать прививку.

Почему некоторые люди простывают сразу после вакцинации

Человек действительно может заболеть после прививки от гриппа, но вакцина здесь ни при чем. Все используемые в России вакцины «неживые»: в них нет целого вируса, который мог бы вызвать заболевание.

Также важно понимать, что прививка от гриппа не защищает от других вирусов. Но она и не снижает способности организма противостоять им. Кроме того, ни одна вакцина не защищает от заражения со стопроцентной эффективностью.

Таким образом, человек может простудиться сразу после вакцинации по одной из трех причин:

он заразился не гриппом;иммунитет к гриппу еще не успел выработаться;вакцинация оказалась неэффективной.