Психиатр рассказал, при каких симптомах пора обратиться к врачу

"Очень важным критерием болезненности вашего состояния, то есть необходимости идти к специалисту, является ситуация, когда оно достигло критического уровня. Настолько критического, что из-за этого вы перестаете справляться со своей работой, не можете наладить нормальные отношения с семьей, с друзьями, и возникает ощущение, близкое к потере смысла".