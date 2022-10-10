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3 часа назад

Психиатр Шмилович рассказал, при каких симптомах пора обратиться к врачу

Мира Маркина

Психиатр, доктор медицинских наук Андрей Шмилович в беседе с "Известиями" рассказал, при каких симптомах следует обращаться к специалисту.

Психиатр рассказал, при каких симптомах пора обратиться к врачу
Фото: unsplashunsplash

По словам медика, помощь психиатра необходима тогда, когда пациент чувствует, что его психологические ресурсы иссякли:

"Очень важным критерием болезненности вашего состояния, то есть необходимости идти к специалисту, является ситуация, когда оно достигло критического уровня. Настолько критического, что из-за этого вы перестаете справляться со своей работой, не можете наладить нормальные отношения с семьей, с друзьями, и возникает ощущение, близкое к потере смысла".

Как отметил Шмилович, среди психических отклонений чаще всего наблюдаются аффективный спектр, истерические реакции и тревожные расстройства. Психиатр отметил, что довольно часто с ними сталкивается молодежь.

При этом доктор также добавил, что чаще к психиатрам обращаются женщины, которые переживают за своих мужчин:

"Это естественно. Женская психика устроена таким образом, что очень большую роль играет материнский инстинкт".

Ранее "Рамблер" рассказывал о главных симптомах болезни Альцгеймера.

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