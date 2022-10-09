Нарушения сна у взрослых: причины, симптомы, лечения

С расстройствами сна в той или иной степени страдает больше половины населения планеты, а с возрастом эти проблемы встречаются все чаще. При нарушениях сна существенно снижается качество жизни человека.

К нарушениям сна относятся:

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Инсомния или бессонница — проблемы с засыпанием или продолжительностью сна.

Нарушения дыхания во сне или апноэ — человек начинает храпеть или вовсе перестает дышать.

Циркадные нарушения биоритмов — нарушение цикла сна-бодрствования, невозможность заснуть в общественно приемлемое время в вашем регионе.

Гиперсомнии — чрезмерная выраженная сонливость, постоянная потребность во сне. Организм норовит увеличить количество сна иногда до 22 часов в сутки.

Парасомния — нежелательные движения, состояния, эмоции, ощущения, возникающие при засыпании или во сне, связанные с переживаемыми в процессе сна ведениями. К этому типу относятся возбуждения любой направленности: страх, злость, сексуальное чувство. Выражается криками, плачем, подергиванием конечностей в попытке повторить движения из сна, скрежетании зубами (бруксизм).

Двигательные расстройства во сне — движение ногами во сне и при засыпании.

Несколько расстройств сна могут встречаться у одного человека, например, нарушение дыхания и инсомния. Нередко проблемы со сном могут решиться сменой обстановки или разбором психологических проблем.

Причины нарушений

Причины расстройств сна довольно многочисленны. Как только человек начинает ощущать, что у него возникают неприятные ощущения с засыпанием, необходимопонять, почему это происходит.

Часто одной из первопричин развития инсомнии является нарушение режима сна-бодрствования. Сбитый режим препятствует полноценному отдыху и не дает восстановиться в полной мере.

Также важным фактором появления бессонницы является плохая гигиена сна: частое смещение биологических ритмов, кофе и жирная плотная пища незадолго до сна, плохо проветренное помещение, использование, смартфонов, планшетов и других приборов с излучением синего спектра.

Стресс и нервное напряжение, повышенное чувство тревоги и беспокойства — в таком состоянии работа всех систем организма перестраивается в режим повышенной активности: ускоряется кровоток, дыхание, напрягаются мышцы и сухожилия. Повышенная тревожность и депрессия часто является причиной того, что нарушения сна переходят в разряд хронических недугов.

Прием медикаментов, а скорее их побочное действие. Некоторые лекарственные препараты и стимуляторы возбуждают нервную систему человека, некоторые же, наоборот — могут вызывать сильную сонливость. Например, такой побочный эффект могут иметь некоторые противоаллергенные препараты.

Заболевания внутренних органов и различные патологии могут стать причиной нарушения сна, в частности храпа и апноэ.

Недостаток витаминов и полезных микроэлементов. Нехватка железа в организме является одной основных из причин двигательных нарушений во сне. Дефицит магния же может стать причиной ночных судорог.

Симптомы

Нередко у одного человека могут сочетаться сразу несколько расстройств сна, поэтому важно обращать внимание на все симптомы.

Основным признаком нарушений сна у взрослого человека является чувство усталости и сонливости в течение всего дня, потеря концентрации и невозможность заснуть в положенное время.

Но есть и другие характерные симптомы, которые помогут установить определенное расстройство.

Если на засыпание у вас уходит более получаса, происходят ночные и ранние утренние пробуждения, после которых вновь тяжело заснуть — эти симптомы могут указывать на инсомнию.

Симптомами нарушения дыхания во сне и апноэ является храп, удушье или остановка дыхания во сне.

Также же к признакам нарушения сна можно отнести регулярные судороги во сне, необходимость двигать ногами перед сном или движение ног во сне.

У некоторых людей с расстройствами сна может не быть явных активных жалоб, по причине того, что спящий не всегда знает о наличии храпа, остановке дыхания и движениях конечностей. Но вот последствия не заметить невозможно.

Диагностика

Для того, чтобы приступить к лечению расстройств сна, нужно определить причину, по которой они возникают. Первостепенно диагностика включает в себя тщательный опрос и осмотр пациента. Крайне важно рассказать обо всех жалобах и симптомах, в том числе и сопутствующих. Это поможет врачу более тщательно составить полную картину болезни.

Для постановки диагноза бессонницы достаточно жалоб пациента на трудности с отходом ко сну и пробуждениями, после которых вновь проблематично заснуть.

Однако для определения и исключения других нарушений сна могут потребоваться дополнительные исследования.

Для диагностики парасомний, синдрома обструктивного апноэ сна, синдрома периодических движений конечностей используют актиографию и полисомнографию. Актиографию используют для объективной оценки ритма сна и оценки стабильности мышечных движений во сне.

Для сбора данных используют небольшие наручные устройства, которые обеспечивают мониторинг в течение длительного времени — несколько дней или же месяцев. Помимо этого, пациент должен вести дневник сна, в котором необходимо отмечать время сна и пробуждения.

Одним из наиболее оптимальных видов диагностики расстройств сна является полисомнография. Этот вид исследования помогает оценить изменения, происходящие с человеком на каждом этапе: засыпания, фаз медленного и быстрого сна, пробуждения. Это единственный метод обследования, который позволяет записать энцефалограмму (отслеживание электрической активности головного мозга при помощи электродов расположенных на коже головы), оценить дыхание во сне и стадии сна.

Однако сложность данного исследования состоит в стоимости оборудования и процессе проведения самого исследования. Из-за этого применение этого метода достаточно ограничено.

Также для точной постановки диагноза может использоваться кардиореспираторный мониторинг, который позволяет отследить работу сердца и органов дыхания во время погружения в сон.

Компьютерную пульсоксиметрию используют для контроля дыхания во сне. Прибор считывает учет насыщения крови кислородом и выявляет эпизоды гипоксии, из-за которых мозг не может в полной мере восстановиться.

Все эти исследования позволяют точно выявить конкретные нарушения сна и позволяют установить точный диагноз, после которого будет подобрано определенное лечение.

Лечение расстройств сна

Каждый пациент с нарушениями расстройств сна мечтает избавиться от этого недуга, который так сильно влияет на повседневную жизнь. Но с этими проблемами необходимо обращаться к специалисту, но никак не заниматься самолечением, ведь расстройств имеют разные причины возникновения и требуют разного подхода и метода лечения.

Не стоит затягивать с обращением к врачу, ведь расстройство сна будет только прогрессировать и все сильнее влиять на качество вашей жизни.

К какому специалисту следует обратиться?

В первую очередь вам потребуется консультация психиатра-психотерапевта, который сможет перенаправить вас к врачу неврологу или же к психологу.

Лечение расстройств сна зависит от их причин и от того, какое конкретно нарушение сна у человека.

При хронической инсомнии основным методом лечения является когнитивно-поведенческая терапия. Основой такой терапии является коррекция поведения и изменения шаблонов мышления, которые влияют на человека.

Исследования показали, что применение КПТ работает ничуть не хуже, чем рецептурные лекарства и борется не с симптомами, а с первопричиной заболевания.

Для лечения бессонницы могут кратковременно применяться снотворные препараты. Они позволят ускорить засыпание, увеличить общую продолжительность сна и уменьшить ночные пробуждения.

Но у таких лекарств есть ряд противопоказаний, например — нарушение дыхания во сне, беременность и период лактации. Поэтому принимать такие препараты можно исключительно после консультации со специалистом, который подберет вам препарат и рассчитает правильную дозировку.

При лечении нарушений сна у взрослых очень важно наладить гигиену сна: при возможности отказаться от частых перелетов, оптимизировать свой график работы.

При необходимости наладить режим сна-бодрствования можно использовать различное освещение: после пробуждения использовать яркий свет, вечером же свет должен быть приглушенным.

Прогноз и профилактика

Для профилактики нарушений сна следует

Уделять время занятиям спортом для того, чтобы отвлечь мозг от перегрузок и дать нагрузку мышцам.

Соблюдать режим сна-бодрствования

Спать не менее 7 часов в сутки

Соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от курения и алкоголя

Посещать психотерапию для снятия постоянного психологического напряжения и стресса

Соблюдать световой режим

Регулярно проветривать спальню: в помещении не должно быть душно или жарко, оптимальная температура для сна 13 2— градусов

Также для профилактики расстройств сна рекомендуют после пробуждения делать зарядку, а по вечерам принимать расслабляющую ванну с аромамаслами.

Лечение запущенных и хронических случаев нарушения сна — процесс достаточно длительный, но с благоприятным прогнозом.