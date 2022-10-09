Нарушения сна у взрослых: причины, симптомы, лечение

С расстройствами сна в той или иной степени страдает больше половины населения планеты, а с возрастом эти проблемы встречаются все чаще. При нарушениях сна существенно снижается качество жизни человека.
К нарушениям сна относятся:
Несколько расстройств сна могут встречаться у одного человека, например, нарушение дыхания и инсомния. Нередко проблемы со сном могут решиться сменой обстановки или разбором психологических проблем.
Причины расстройств сна довольно многочисленны. Как только человек начинает ощущать, что у него возникают неприятные ощущения с засыпанием, необходимопонять, почему это происходит.
Часто одной из первопричин развития инсомнии является нарушение режима сна-бодрствования. Сбитый режим препятствует полноценному отдыху и не дает восстановиться в полной мере.
Также важным фактором появления бессонницы является плохая гигиена сна: частое смещение биологических ритмов, кофе и жирная плотная пища незадолго до сна, плохо проветренное помещение, использование, смартфонов, планшетов и других приборов с излучением синего спектра.
Стресс и нервное напряжение, повышенное чувство тревоги и беспокойства — в таком состоянии работа всех систем организма перестраивается в режим повышенной активности: ускоряется кровоток, дыхание, напрягаются мышцы и сухожилия. Повышенная тревожность и депрессия часто является причиной того, что нарушения сна переходят в разряд хронических недугов.
Прием медикаментов, а скорее их побочное действие. Некоторые лекарственные препараты и стимуляторы возбуждают нервную систему человека, некоторые же, наоборот — могут вызывать сильную сонливость. Например, такой побочный эффект могут иметь некоторые противоаллергенные препараты.
Заболевания внутренних органов и различные патологии могут стать причиной нарушения сна, в частности храпа и апноэ.
Недостаток витаминов и полезных микроэлементов. Нехватка железа в организме является одной основных из причин двигательных нарушений во сне. Дефицит магния же может стать причиной ночных судорог.
Нередко у одного человека могут сочетаться сразу несколько расстройств сна, поэтому важно обращать внимание на все симптомы.
Основным признаком нарушений сна у взрослого человека является чувство усталости и сонливости в течение всего дня, потеря концентрации и невозможность заснуть в положенное время.
Но есть и другие характерные симптомы, которые помогут установить определенное расстройство.
У некоторых людей с расстройствами сна может не быть явных активных жалоб, по причине того, что спящий не всегда знает о наличии храпа, остановке дыхания и движениях конечностей. Но вот последствия не заметить невозможно.
Для того, чтобы приступить к лечению расстройств сна, нужно определить причину, по которой они возникают. Первостепенно диагностика включает в себя тщательный опрос и осмотр пациента. Крайне важно рассказать обо всех жалобах и симптомах, в том числе и сопутствующих. Это поможет врачу более тщательно составить полную картину болезни.
Для постановки диагноза бессонницы достаточно жалоб пациента на трудности с отходом ко сну и пробуждениями, после которых вновь проблематично заснуть.
Однако для определения и исключения других нарушений сна могут потребоваться дополнительные исследования.
Для диагностики парасомний, синдрома обструктивного апноэ сна, синдрома периодических движений конечностей используют актиографию и полисомнографию. Актиографию используют для объективной оценки ритма сна и оценки стабильности мышечных движений во сне.
Для сбора данных используют небольшие наручные устройства, которые обеспечивают мониторинг в течение длительного времени — несколько дней или же месяцев. Помимо этого, пациент должен вести дневник сна, в котором необходимо отмечать время сна и пробуждения.
Одним из наиболее оптимальных видов диагностики расстройств сна является полисомнография. Этот вид исследования помогает оценить изменения, происходящие с человеком на каждом этапе: засыпания, фаз медленного и быстрого сна, пробуждения. Это единственный метод обследования, который позволяет записать энцефалограмму (отслеживание электрической активности головного мозга при помощи электродов расположенных на коже головы), оценить дыхание во сне и стадии сна.
Однако сложность данного исследования состоит в стоимости оборудования и процессе проведения самого исследования. Из-за этого применение этого метода достаточно ограничено.
Также для точной постановки диагноза может использоваться кардиореспираторный мониторинг, который позволяет отследить работу сердца и органов дыхания во время погружения в сон.
Компьютерную пульсоксиметрию используют для контроля дыхания во сне. Прибор считывает учет насыщения крови кислородом и выявляет эпизоды гипоксии, из-за которых мозг не может в полной мере восстановиться.
Все эти исследования позволяют точно выявить конкретные нарушения сна и позволяют установить точный диагноз, после которого будет подобрано определенное лечение.
Каждый пациент с нарушениями расстройств сна мечтает избавиться от этого недуга, который так сильно влияет на повседневную жизнь. Но с этими проблемами необходимо обращаться к специалисту, но никак не заниматься самолечением, ведь расстройств имеют разные причины возникновения и требуют разного подхода и метода лечения.
Не стоит затягивать с обращением к врачу, ведь расстройство сна будет только прогрессировать и все сильнее влиять на качество вашей жизни.
В первую очередь вам потребуется консультация психиатра-психотерапевта, который сможет перенаправить вас к врачу неврологу или же к психологу.
Лечение расстройств сна зависит от их причин и от того, какое конкретно нарушение сна у человека.
При хронической инсомнии основным методом лечения является когнитивно-поведенческая терапия. Основой такой терапии является коррекция поведения и изменения шаблонов мышления, которые влияют на человека.
Исследования показали, что применение КПТ работает ничуть не хуже, чем рецептурные лекарства и борется не с симптомами, а с первопричиной заболевания.
Для лечения бессонницы могут кратковременно применяться снотворные препараты. Они позволят ускорить засыпание, увеличить общую продолжительность сна и уменьшить ночные пробуждения.
Но у таких лекарств есть ряд противопоказаний, например — нарушение дыхания во сне, беременность и период лактации. Поэтому принимать такие препараты можно исключительно после консультации со специалистом, который подберет вам препарат и рассчитает правильную дозировку.
При лечении нарушений сна у взрослых очень важно наладить гигиену сна: при возможности отказаться от частых перелетов, оптимизировать свой график работы.
При необходимости наладить режим сна-бодрствования можно использовать различное освещение: после пробуждения использовать яркий свет, вечером же свет должен быть приглушенным.
Для профилактики нарушений сна следует
Только тесное взаимодействие между врачом и пациентом может привести к позитивным результатам. Необходимо выполнять все рекомендации своего лечащего врача.