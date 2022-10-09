Назван способ предсказать деменцию за годы до ее развития

Невролог Александра Алехина в беседе с «Медик Форум» назвала способ, который поможет заранее предсказать развитие деменции. По ее словам, если человек будет обращать свое внимание на симптомы, связанные с продолжающимся снижением когнитивных функций, у него появится возможность спрогнозировать появление деменции за годы до того, как у него будет выявлено заболевание.

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«От стирки до приготовления ужина вы, вероятно, работаете на автопилоте, выполняя повседневные дела. Проделав весь цикл приготовления пищи и уборки миллион раз, вы, возможно, не чувствуете, что задействуете большую часть своего мозга при выполнении этих небольших задач. Однако проблема возникает, когда вы испытываете трудности или не можете выполнить эту работу», — рассказала врач.

По словам специалиста, основным признаком зарождающейся деменции является неспособность выполнения повседневных задач. Также она добавила, что в подобном состоянии человеку может быть трудно изучать что-то новое для себя. Помимо этого могут возникнуть проблемы с пониманием других людей и выражением своих мыслей. Также иногда пациенты жалуются на временную потерю памяти, заключила Алехина.