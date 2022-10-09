Выявлена причина хронических заболеваний почек у пожилых

Отечественная команда специалистов из Института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ имени Ломоносова, факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова выявила причину формирования хронических заболеваний почек у пожилых людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда (РНФ).

В ходе исследования на мышах ученые заметили, что с возрастом количество стволовых клеток в почках уменьшается. Кроме того, было установлено, что скорость деления этих клеток также снижается, что приводит к снижению защиты от внешних факторов. При дефиците кислорода и глюкозы происходит постепенная гибель клеток, однако в более молодом возрасте они способны восстанавливаться.

Когда исследователи воздействовали на старые клетки противоопухолевым препаратом цисплатином, который негативно влияет на здоровые ткани, в клетках синтезировались активные формы кислорода. Вместе с тем более зрелые клетки теряли способность в нормальному функционированию митохондрий, ответственных за выработку энергии.

В дальнейшем ученые хотят разработать лекарственные препараты, позволяющие восстановить почечные ткани.