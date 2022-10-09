Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Выявлена причина формирования хронических заболеваний почек у пожилых

Lenta.ru

Отечественная команда специалистов из Института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ имени Ломоносова, факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова выявила причину формирования хронических заболеваний почек у пожилых людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда (РНФ).

Выявлена причина хронических заболеваний почек у пожилых
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе исследования на мышах ученые заметили, что с возрастом количество стволовых клеток в почках уменьшается. Кроме того, было установлено, что скорость деления этих клеток также снижается, что приводит к снижению защиты от внешних факторов. При дефиците кислорода и глюкозы происходит постепенная гибель клеток, однако в более молодом возрасте они способны восстанавливаться.

Когда исследователи воздействовали на старые клетки противоопухолевым препаратом цисплатином, который негативно влияет на здоровые ткани, в клетках синтезировались активные формы кислорода. Вместе с тем более зрелые клетки теряли способность в нормальному функционированию митохондрий, ответственных за выработку энергии.

В дальнейшем ученые хотят разработать лекарственные препараты, позволяющие восстановить почечные ткани.

В августе сотрудники Медицинского колледжа Бейлора обнаружили, что пищевые добавки с GlyNAC, — смесь глицина и N-ацетилцистеина — приводит к замедлению старение и предотвращает развитие соответствующих заболеваний.

Болезни и лекарства,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители