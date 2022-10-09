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1 час назад

«Начинает сдавливать головной мозг»: что такое хондрома и чем она опасна

Вечерняя Москва

Хондрома — это доброкачественная опухоль, состоящая из клеток взрослого гиалинового хряща, которая развивается в костях. Травматолог-ортопед Константин Терновой в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал об опасностях и причинах ее возникновения.

«Начинает сдавливать головной мозг»: что такое хондрома
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, эта опухоль чаще встречается у людей в возрасте от 10 до 30 лет. Обычно ее выявляют в 14–16 лет.

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"Причины возникновения хондром в большинстве случаев неизвестны, но есть гибкие, гуттаперчевые люди, у которых в организме не хватает коллагена, вот у них может встречаться такое заболевание чаще", — отметил Терновой.

Врач рассказал, что хондрома обычно локализуется в:
  • кистях рук;
  • плечевой кости;
  • бедренной кости;
  • ребрах;
  • костях черепа.
Специалист уточнил, что существует два типа данного заболевания:
  • внутренняя хондрома в кости, которая постепенно увеличивается и деформирует ее;
  • внешняя хондрома в виде нароста.

Терновой подчеркнул, что на ранних этапах болезни она достаточно малозаметна.

"Если хондрома начинает расти наружу, то появляется на теле припухлость и сдавление мягких тканей. Если хондрома растет из костей черепа вовнутрь, то она начинает сдавливать головной мозг. В таком случае очень быстро появляются симптомы: головокружения и боли вплоть до нарушения функций верхних и нижних конечностей", — предупредил медик.

Ортопед пояснил, что чаще всего такая болезнь диагностируется случайно во время рентгена травмированной кости.

"Если там появляются припухлость и деформация, то уже идет конкретная диагностика с помощью рентгена и компьютерной томографии", — сообщил Терновой.

Собеседник «ВМ» отметил, что лечение данного заболевания требует хирургического вмешательства. В том случае, если дефект в кости большой, то его заполняют искусственной костью.

"Когда опухоль из хряща растет внутри косточки, то в этом месте она становится хрупкой и мягкой. Поэтому возможны переломы. К примеру, человеку достаточно будет чуть подпрыгнуть и кость в бедре может сломаться в случае наличия хондромы", — подчеркнул эксперт.

Врач предупредил, что хондрома может вызывать достаточно серьезные последствия. К примеру, в редких случаях она способна перейти в злокачественную опухоль — хондросаркому.

Болезни и лекарства,
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