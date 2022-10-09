Как сохранить репродуктивную систему женщины

«Избыточная масса тела приводит к неправильному углеводному обмену, и, как замкнутый круг возникает нарушение циклической выработки в организме гормонов гипофиза и яичниками - женских половых гормонов. Мы часто видим нарушения менструального цикла у таких пациенток. Это связано с тем, что подкожно-жировая клетчатка способна в большом количестве синтезировать женские половые гормоны – эстрогены», - уточнил Олег Попов.