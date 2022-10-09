Как сохранить репродуктивную систему женщины

Советы дает акушер-гинеколог с более чем 30-летним стажем, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, главный врач БСМП-2 Олег Попов.
«Если говорить о регуляции менструального цикла, то на первом месте – головной мозг. Любая стрессовая ситуация (особенно хронический стресс), перегрузка, неправильный режим работы и отдыха, хроническое недосыпание могут привести к нарушению центральной регуляции», - говорит доктор.
Так, важно соблюдать физическую активность, спать не менее 8 часов, избегать стрессов, не злоупотреблять алкоголем, отказаться от курения, правильно и сбалансированно питаться.
«Избыточная масса тела приводит к неправильному углеводному обмену, и, как замкнутый круг возникает нарушение циклической выработки в организме гормонов гипофиза и яичниками - женских половых гормонов. Мы часто видим нарушения менструального цикла у таких пациенток. Это связано с тем, что подкожно-жировая клетчатка способна в большом количестве синтезировать женские половые гормоны – эстрогены», - уточнил Олег Попов.