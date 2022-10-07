Сомнолог рассказала, как недосып влияет на развитие диабета

Исследователи из Университета Рутгерса (США) выяснили, что человеческие хронотипы, то есть индивидуальные особенности суточных ритмов организма и связанные с ними привычки, такие как поздний отход ко сну или подъем ранним утром, влияют на риск развития сахарного диабета второго типа и болезней сердца. «Вечерняя Москва» в беседе с сомнологом Софией Черкасовой решила выяснить, насколько данные показатели влияют на появление таких заболеваний.

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По мнению эксперта, сам по себе поздний отход ко сну может и не вызывать никаких заболеваний в том случае, если человек постоянно спит в режиме, который соответствует его хронотипу.

— Также болезни не будут возникать в том случае, если человек спит достаточно по продолжительности. Другое дело, что большая часть нашего общества — представители промежуточного хронотипа, которые откладывают отход ко сну в силу социальных обстоятельств. К примеру, они подолгу не спят ночью, выполняя работу, а после встают рано утром. В связи с этим люди не успевают выспаться, преодолев минимальное для себя количество часов сна, — пояснила она.