Онкологи призвали обращаться к врачу в случае возникновения боли в животе

В подмосковном Пушкине местные врачи удалили 10-килограммовую миому у пациентки, которая боялась оперироваться. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертами решила выяснить, насколько данное заболевание опасно для женщин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Онколог Григорий Хабас рассказал, что такие случаи с наличием больших опухолей бывают регулярно. По его словам, образования бывают и по 10–20 килограммов, при этом они могут не угрожать здоровью, поскольку находятся в стадии доброкачественной опухоли.

— Некоторые люди думают, что они поправляются, много кушают и у них растет живот. В данном случае виноват сам человек. У пациента должна быть определенная ответственность за свое здоровье. Если он видит, что с ним что-то не в порядке (в частности, растет живот, появились боли), то нужно показаться врачу, — пояснил эксперт.

При этом онколог Андрей Пылев в беседе с «ВМ» выразил мнение, что большие миомы могут быть и злокачественными, однако женщины по абсолютно разным причинам обращаются за медицинской помощью поздно.

— Кто-то боится, кто-то думает, что само пройдет. Но надо четко понимать, что удаление таких больших образований в матке и яичнике не сопряжено с какими-то серьезными сложностями. Это эффектно выглядит на публике, когда врач достает 10- или 20-килограммовую опухоль. Но на самом деле зачастую такие операции длятся 30–40 минут, не представляя каких-либо сложностей, — сказал он.