Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+26° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
44 минуты назад

«Опухоль весом в 20 килограммов»: онкологи призвали обращаться к врачу в случае возникновения боли в животе

Вечерняя Москва

В подмосковном Пушкине местные врачи удалили 10-килограммовую миому у пациентки, которая боялась оперироваться. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертами решила выяснить, насколько данное заболевание опасно для женщин.

Онкологи призвали обращаться к врачу в случае возникновения боли в животе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Онколог Григорий Хабас рассказал, что такие случаи с наличием больших опухолей бывают регулярно. По его словам, образования бывают и по 10–20 килограммов, при этом они могут не угрожать здоровью, поскольку находятся в стадии доброкачественной опухоли.

— Некоторые люди думают, что они поправляются, много кушают и у них растет живот. В данном случае виноват сам человек. У пациента должна быть определенная ответственность за свое здоровье. Если он видит, что с ним что-то не в порядке (в частности, растет живот, появились боли), то нужно показаться врачу, — пояснил эксперт.

При этом онколог Андрей Пылев в беседе с «ВМ» выразил мнение, что большие миомы могут быть и злокачественными, однако женщины по абсолютно разным причинам обращаются за медицинской помощью поздно.

— Кто-то боится, кто-то думает, что само пройдет. Но надо четко понимать, что удаление таких больших образований в матке и яичнике не сопряжено с какими-то серьезными сложностями. Это эффектно выглядит на публике, когда врач достает 10- или 20-килограммовую опухоль. Но на самом деле зачастую такие операции длятся 30–40 минут, не представляя каких-либо сложностей, — сказал он.

Врач уточнил, что чаще всего подобная опухоль возникает из-за гормональных проблем в организме женщины.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители