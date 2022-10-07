Врач перечислила продукты-триггеры при мигрени

«При мигрени не очень желательны нарушение режима сна и ненормированный график. Есть пищевые продукты-триггеры мигрени. Самые частые — это красное вино, пиво, твёрдые сорта сыра, консерванты, стритфуд. Хотя не у всех пациентов с мигренью вино может вызвать приступы», — сказала Азимова.