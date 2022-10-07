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48 минут назад

Врач Азимова назвала красное вино и уличную еду продуктами-триггерами при мигрени

RT на русском

Цефалголог, д. м. н. Юлия Азимова рассказала, что приступ мигрени могут спровоцировать красное вино, твёрдый сыр, пиво, уличная еда.

Врач перечислила продукты-триггеры при мигрени
Фото: Stock.adobe.com Stock.adobe.com

Одним из направлений лечения мигрени является модификация образа жизни, отметила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«При мигрени не очень желательны нарушение режима сна и ненормированный график. Есть пищевые продукты-триггеры мигрени. Самые частые — это красное вино, пиво, твёрдые сорта сыра, консерванты, стритфуд. Хотя не у всех пациентов с мигренью вино может вызвать приступы», — сказала Азимова.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU рассказала о пользе горячей ванны для нервной и сердечно-сосудистой систем.

Болезни и лекарства,Ирина Ярцева,
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