Названа опасность дневного сна

Постоянное желание спать днем является расстройством и следствием нарушения процесса бодрствования и сна, передает АиФ со ссылкой на врача-психотерапевта, психолога, сомнолога Елену Колесниченко.

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По словам специалиста, нарколепсия часто возникает из-за внезапной потери мышечного тонуса и сопровождается низким уровнем орексина – вещества, помогающего контролировать бодрствование.

Помимо дневной сонливости, могут возникать и другие симптомы: автоматизм поведения, отсутствие ночного cна и внезапная слабость мышц, сообщает utro.ru.

Заболевание лечится с помощью поведенческой и медикаментозной терапии, в том числе психостимулирующими средствами.