Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
2 часа назад

Названа опасность дневного сна

Мир24

Постоянное желание спать днем является расстройством и следствием нарушения процесса бодрствования и сна, передает АиФ со ссылкой на врача-психотерапевта, психолога, сомнолога Елену Колесниченко.

Названа опасность дневного сна
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам специалиста, нарколепсия часто возникает из-за внезапной потери мышечного тонуса и сопровождается низким уровнем орексина – вещества, помогающего контролировать бодрствование.

Помимо дневной сонливости, могут возникать и другие симптомы: автоматизм поведения, отсутствие ночного cна и внезапная слабость мышц, сообщает utro.ru.

Заболевание лечится с помощью поведенческой и медикаментозной терапии, в том числе психостимулирующими средствами.

Ранее сомнолог София Черкасова сообщила, что сон на спине может быть опасен для людей, предрасположенных к храпу. По словам специалиста, в таком положении сам храп и риск остановки дыхания во сне кратно усиливаются.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители