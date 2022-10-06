Терапевт опроверг пользу сердечных капель в борьбе со стрессом

Сердечные капли не подходят для борьбы со стрессом. Речь о таких препаратах как корвалол, валокордин и валосердин, рассказал врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов.

Он уточнил, что в этих лекарствах содержится фенобарбитал, который оказывает седативное действие и вызывает зависимость. Кроме того, их бесконтрольный прием может вызвать головную боль, сонливость, рвоту, тошноту, ухудшение работы нервной и дыхательной систем, говорит Ромасов.