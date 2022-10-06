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2 часа назад

Терапевт Ромасов опроверг пользу сердечных капель в борьбе со стрессом

runews24.ru

Сердечные капли не подходят для борьбы со стрессом. Речь о таких препаратах как корвалол, валокордин и валосердин, рассказал врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов.

Терапевт опроверг пользу сердечных капель в борьбе со стрессом
Фото: runews24.rurunews24.ru

Он уточнил, что в этих лекарствах содержится фенобарбитал, который оказывает седативное действие и вызывает зависимость. Кроме того, их бесконтрольный прием может вызвать головную боль, сонливость, рвоту, тошноту, ухудшение работы нервной и дыхательной систем, говорит Ромасов.

Некоторым людям, например, беременным и кормящим грудью женщинам, такие препараты вовсе запрещены, так как могут навредить ребенку.

Болезни и лекарства,
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