Терапевт опроверг пользу сердечных капель в борьбе со стрессом

Сердечные капли не подходят для борьбы со стрессом. Речь о таких препаратах как корвалол, валокордин и валосердин, рассказал врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов.
Он уточнил, что в этих лекарствах содержится фенобарбитал, который оказывает седативное действие и вызывает зависимость. Кроме того, их бесконтрольный прием может вызвать головную боль, сонливость, рвоту, тошноту, ухудшение работы нервной и дыхательной систем, говорит Ромасов.
Некоторым людям, например, беременным и кормящим грудью женщинам, такие препараты вовсе запрещены, так как могут навредить ребенку.