Онколог посоветовал проверять щитовидную железу раз в полгода

Руслан Басанов, врач-онколог «Открытой клиники», в рамках беседы с изданием «Московский комсомолец» рассказал о том, что ранняя диагностика онкологии и эффективное лечение напрямую зависит от того, как быстро будет выявлено тяжёлое заболевание. По словам специалиста, регулярные обследования необходимы. В частности, раз в полгода следует посещать врача-эндокринолога.

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«Если на УЗИ обнаруживаются некие новообразования, задача эндокринолога — направить пациента к онкологу. Просто так ходить к онкологу не имеет никакого смысла. Ничего нового он вам не скажет, только направит к эндокринологу для наблюдения и обследования»,

— рассказал Руслан Басанов, врач-онколог «Открытой клиники».