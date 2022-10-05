Почему люди едят стекло, самолеты и пепел из крематория

В эти истории порой невозможно поверить, но они – чистая правда. Пока диетологи ломают копья о пользе и вреде различных продуктов, некоторые едоки тянут в рот предметы, от которых у нормального человека может надолго пропасть аппетит. Итак, читайте, но помните: никогда и нигде не пытайтесь этого повторить!

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Француз Мишель ЛОТИТО вырос в простой семье, и деликатесами его не баловали. Ничего вкуснее яичницы с беконом или круассанов он не пробовал. Родители мальчика больше заботились о пище духовной: он углублённо изучал английский язык, посещал музыкальную школу и детскую театральную студию. Когда парнишке было 9 лет, живой и подвижный сорванец случайно грохнул об пол стакан. Перед набедокурившим школяром встал вопрос: куда спрятать осколки, чтобы родители не выпороли? Ответ нашелся быстро: в себя! Так он и сделал на глазах у изумленных приятелей: сгрыз осколки и облизнулся.

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Потом Мишель "тренировал" челюсти и желудок на битых бутылках. Но стеклянный рацион вскоре ему прискучил, захотелось чего-то новенького, "пикантного". Юный француз решил выпендриться и прямо на ярмарке стал лопать детали от разобранного велосипеда. Однако потерпел фиаско: поперёк горла ему встала цепь. Хотя она и была хорошо смазана, но глотать столь крупные предметы Мишель еще не научился. Пришлось соглашаться на госпитализацию. Выйдя из больницы, "проглот" сменил тактику: он стал распиливать железные предметы на мелкие кусочки и уже затем поедать их. Иногда поливал свой металлический "винегрет" оливковым маслом, чтобы железки лучше проскакивали в желудок, а также солил и перчил по вкусу. При себе пожиратель железа всегда имел несколько мелких металлических предметов вроде чайных ложечек - на случай, если внезапно проголодается. А однажды, когда подобного "лакомства" под рукой не оказалось, он не выдержал: оторвал и проглотил рукоятку от тележки в универсаме. Тогда проглота скрутили охранники. Но он не растерялся и предложил администратору устроить шоу для привлечения покупателей. Мишель распилил и съел всю тележку на глазах у изумленной публики. Восторгам толпы не было предела, невероятная история пожирателя железа попала в прессу.

Со временем "Месьё Съем-Всё" вспомнил о своём старом увлечении лицедейством и решил заделать настоящим шоумэном. Он предложил свои услуги циркачам. Те с радостью согласились. Проглот навсегда оставил свою скучную профессию продавца и начал гастролировать по миру.

Сколько же всего он проглотил на этих гастролях! Три десятка тележек, множество лезвий от коньков, около 25-ти велосипедов, дюжину кроватей, подсвечники, канделябры, железные миски, тазы, вёдра и даже... компьютер! Однажды скушал даже цинковый гроб. Всего, если верить рекламе аттракциона, "Месьё Съем-Всё" употребил в пищу не менее полусотни тонн железа! Но и про стеклотару он не забывал - в качестве десерта, так сказать. При этом, как ни поразительно, медики не находили у него никаких повреждений желудка и пищевода. Лишь зубы "обжоры" являли собой печальное зрелище: то ли они стерлись из-за попыток пережевать металл, то ли его окисление во внутренностях испортило зубную эмаль.

Наконец месье Проглот решил попировать "по-настоящему" и начал точить зуб на... самолёт! Крылатой машиной «Сессна-150» француз питался около двух лет: употреблял кусочки обшивки и двигателя с маслицем и специями. После этого он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Популярного чудака осаждали толпы поклонниц. В итоге он даже женился на одной из них - но и после этого предпочитал стряпне своей супруги гайки, болты и прочие железяки. Что поделать, если они казались ему вкуснее! Благоверная даже не обижалась: ведь благодаря странным гастрономическим пристрастиям мужа деньги в дом текли рекой.

«Месьё Съем-Всё» скоропостижно скончался в 2007 году в Гренобле. Ему было всего 57 лет. Официальной причиной смерти назвали остановку сердца. Однако медики утверждают, что не всё так просто: Мишеля могли убить токсичные вещества, которые содержат некоторые металлы - тот же свинец, например. Он десятилетиями накапливался в организме странного человека...

Также патологоанатомы пролили свет и на удивительную способность Лотито есть "всё, что не приколочено": оказалось, стенки желудка у проглота были аномально толстыми - в два раза толще, чем у обычного человека. Биографы рекордсмена утверждают, что с 1959 по 1997 годы он употребил не менее 9 тонн несъедобных предметов. Только одного металла он мог проглотить за сутки почти килограмм!

У месьё в мире набралось немало «последователей», причем рацион их удивительно разнообразен.

19-летняя жительница штата Флорида (США) съедала по 5 кусков мыла в неделю. Однако это пагубно отразилось на ее организме. Чтобы избавиться от вредной привычки, ей пришлось лечиться у психотерапевта.

Житель другого штата, Огайо, за несколько лет сгрыз около 250 лампочек, которые «закусил» сотней бокалов для вина. Парень уверяет, что ему просто нравится хруст тонкого стекла на зубах. Но однажды он все же проболтался, что ему просто «в кайф» внимание, которое вызывает его необычное «хобби».

Одну даму даже показали по телевизору в американском шоу «My Strange Addiction», что значит «Моя странная зависимость». Она съедала в день полрулона туалетной бумаги. Ей нравится, как мягкая субстанция ложится на язык, и она жуёт её за просмотром сериалов вместо попкорна.

35-летняя «единомышленница» американки предпочитает сухие ароматизированные салфетки. Ест их во время стресса и никак не может остановиться. Врач предупреждал дамочку, что ароматизаторы – это химия, и все может закончиться печально, но куда там…

Отчего-то больше всего подобным странностям во вкусовых пристрастиях чаще всего подвержены именно женщины. Одна из них, по имени Кристалл, уже три десятилетия пьёт очиститель для стекол, ровно так же, как другие хлебают чай или кофе. От запаха чистящего средства у неё буквально слюнки текут! Другая, по имени Бьянка, с детства любит грызть глиняные черепки, заедая их сигаретным пеплом. Медики подозревают, что ей попросту не хватает веществ, которые содержатся в этих малоаппетитных субстанциях. Кстати, сама Бьянка не курит – ей приходится буквально «стрелять чинарики» у старшей сестры. Четыре килограмма волос удалил хирург из желудка 18-летней жительницы Чикаго, которая поедала их на нервной почве. А одна 26-летняя вдова заявила, что ест пепел после кремации собственного мужа. Когда она перекладывала эту субстанцию в урну из временного ящика, щепотка упала ей на руку, и она ее слизала. Ей настолько понравилось, что теперь она везде таскает урну с собой. Мужчины более экстремальны в этом вопросе. Так, житель Эфиопии за раз слопал железа весом более 700 килограммов. На это у него ушло около двух лет. Гвозди, шурупы, ключи, батарейки – все это он глотал как конфетки. Поразительно, но ни один гвоздь не пробил стенки его желудка, видимо, здесь та же физиология, что и у француза Лотито. Правда, и естественным путем вся эта куча железа выходить не собиралась – так что пришлось бедняге очень часто ложиться под нож хирурга.

10 лет понадобилось 62-летнему французу, чтобы съесть 650 долларов – в буквальном смысле, в виде монет. Причем все они были украдены. Когда в желудке скопилось пять кило меди и никеля, пришлось резать. Причем операция обошлась дороже, чем съеденная сумма.

В США один ветеран войны в Ираке глотал на спор лезвия, его даже показали в телешоу «Невыдуманные истории». Но перещеголяла всех всё-таки дама. Китаянка проглотила в ходе драки с возлюбленным более двух десятков булыжников. Как ей это удалось и, главное, зачем – бог весть, но желудок пришлось резать.

Пикацизм – именно так называется потребность поедать несъедобные предметы. Это вид пищевого расстройства, не менее тяжелый, чем булимия или анорексия, он относится к разряду психических нарушений. «Pica» – по латыни «сорока». Считается, что эта птица вообще не чувствует вкуса – и поэтому клюёт все, что ей попадается.

- Пищевые расстройства в 30 процентах случаев возникают в детстве. Однако желание малыша все тащить в рот – не пикацизм. Отклонение – это нарушения, которые происходят на протяжении года и более, - утверждает гастроэнтеролог ЛДЦ «Кутузовский» Эллина ИСАЕВА.