Названы отличия бактериальной инфекции от вирусной

«Да, холод может ослабить ваш иммунитет и сделать вас уязвимым. И всё же для того чтобы заболеть, одного холода недостаточно. Нужны вирус или бактерия. Вот они, настоящие возбудители болезни. Именно между ними нужно изучать отличия, чтобы в последующем назначить правильную терапию», — заявил он в беседе с газетой «Известия».