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2 часа назад

Названы отличия бактериальной инфекции от вирусной

RT на русском

Врач терапевт, пульмонолог Олег Абакумов рассказал об отличиях бактериальной и вирусной инфекций.

«Да, холод может ослабить ваш иммунитет и сделать вас уязвимым. И всё же для того чтобы заболеть, одного холода недостаточно. Нужны вирус или бактерия. Вот они, настоящие возбудители болезни. Именно между ними нужно изучать отличия, чтобы в последующем назначить правильную терапию», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, отличительными свойствами бактериальной инфекции являются лихорадка, отсутствие положительной динамики на 5 — 7 сутки. Такие заболевания также характеризуются второй волной — пациенту становится сначала легче, а затем симптоматика появляется снова.

«У вирусной инфекции симптоматика иная: насморк, заложенность носа, чихание, боль и першение в горле, сухой, «лающий» кашель, конъюнктивит, температура не поднимается выше 38 °С», — сообщил Абакумов.

Он отметил, что при правильном лечении достаточно 3 — 5 дней на выздоровление.

Болезни и лекарства,Олег Абакумов,
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