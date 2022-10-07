Врач Терушкин назвал витамины группы В полезными при стрессе

«Магний участвует в сокращении и расслаблении мышц. При стрессе мышцы находятся в тонусе, это формирует зажимы. Чтобы их убирать в момент острого стресса, нужен магний, который позволяет мышцам нормально расслабляться», — пояснил Терушкин.