Чем опасна розацеа и как ее лечить

Розацеа — это длительное заболевание кожи, которое в основном поражает лицо. Оно чаще встречается у женщин и/или людей со светлой кожей, но симптомы могут проявляться хуже у мужчин. Мы поговорили с Еленой Мокеевой, врачом-косметологом, основательницей косметического бренда M.AKLIVE о том, какие симптомы у розацеа, с чем можно спутать это заболевание и, конечно же, можно ли его вылечить.
Розацеа — легко диагностируемое хроническое заболевание кожи. Его ещё называют «розовые угри» из-за свойственных ему проявлений в виде папул и пустул розовой окраски. Заболевание диагностируют как у мужчин, так и у женщин. Без лечения у врача-дерматолога этот патологический процесс проходит несколько стадий и может вызывать серьёзные изменения внешности.
Из-за образований папул и пустул в некоторых подтипах розацеа её часто путают с другим кожным заболеванием — акне. Также иногда сосудистые реакции и покраснения кожи возникают из-за внутреннего состояния организма: гормональных изменений, заболеваний. В этом случае проявление сосудистых реакций снижается при лечении основного расстройства организма.
Отдельно стоит остановиться на родственном розацеа понятии «купероз». Часто обоими терминами обозначают устойчивое покраснение кожи и наличие сосудистой сетки. При этом хроническим заболеванием кожи является только розацеа и оно, как правило, усугубляется (особенно без лечения и при неправильном уходе). Купероз — предвестник или первая стадия розацеа и при соблюдении правил ухода за кожей он может уменьшаться и не переходит в последующие стадии.
Какие факторы могут повлиять на развитие розацеа (алкоголь, курение, неправильное питание и тд)?
Розацеа, если её не лечить, вызывает воспаление кожи и её сильную деформацию. Меняются черты лица, теряется привлекательность. Это, в свою очередь, может стать причиной сильного недовольства собой и даже депрессивных состояний.
В каком возрасте может появиться розацеа? У кого чаще появляется розацеа — женщины или мужчины (и почему)?
Самый частый возраст возникновения и развития розацеа — 30-50 лет. Она встречается как у мужчин, так и у женщин. При этом процент заболевших выше среди женщин, но сложное протекание болезни с деформацией внешности чаще бывает у мужчин.
Среди причин возникновения розацеа выделяют и генетическую предрасположенность. Чаще всего это заболевание возникает у людей со светлой кожей.
Розацеа диагностирует врач-дерматолог. Для этого он проводит тщательный осмотр, выявляя гиперемию, нетранзитарную (устойчивую, постоянную) эритему, папулы, пустулы и сосудистые звездочки. Наличие хотя бы одного из этих признаков в центральной зоне лица является фактором, на основе которого может быть поставлен диагноз.
Лечение розацеа всегда назначается в соответствии тяжести протекания этого заболевания. Эффективны аппаратные лазерные методики — в первую очередь фототерапия.
Основная профилактика — избегать провоцирующих факторов, защищать кожу от UV лучей и обеспечивать полноценный базовый уход по типу кожи.