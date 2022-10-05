Чем опасна розацеа и как ее лечить

Розацеа — это длительное заболевание кожи, которое в основном поражает лицо. Оно чаще встречается у женщин и/или людей со светлой кожей, но симптомы могут проявляться хуже у мужчин. Мы поговорили с Еленой Мокеевой, врачом-косметологом, основательницей косметического бренда M.AKLIVE о том, какие симптомы у розацеа, с чем можно спутать это заболевание и, конечно же, можно ли его вылечить.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Что такое розацеа?

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Розацеа — легко диагностируемое хроническое заболевание кожи. Его ещё называют «розовые угри» из-за свойственных ему проявлений в виде папул и пустул розовой окраски. Заболевание диагностируют как у мужчин, так и у женщин. Без лечения у врача-дерматолога этот патологический процесс проходит несколько стадий и может вызывать серьёзные изменения внешности.

Какие симптомы розацеа?

Ярко выраженное покраснение кожных покровов;

Расширение кровеносных сосудов, появление сосудистых сеточек;

Образование папул и пустул розовой окраски (другое название болезни – «розовые угри»);

Отёчность лица, жирный блеск кожи при отсутствии нарушений секреции;

Зуд и жжение на пораженных участках;

На поздней стадии – утолщение кожи в зонах поражения. Для розацеа характерны следующие признаки:

С какими заболеваниями можно перепутать розацеа?

Из-за образований папул и пустул в некоторых подтипах розацеа её часто путают с другим кожным заболеванием — акне. Также иногда сосудистые реакции и покраснения кожи возникают из-за внутреннего состояния организма: гормональных изменений, заболеваний. В этом случае проявление сосудистых реакций снижается при лечении основного расстройства организма.

Отдельно стоит остановиться на родственном розацеа понятии «купероз». Часто обоими терминами обозначают устойчивое покраснение кожи и наличие сосудистой сетки. При этом хроническим заболеванием кожи является только розацеа и оно, как правило, усугубляется (особенно без лечения и при неправильном уходе). Купероз — предвестник или первая стадия розацеа и при соблюдении правил ухода за кожей он может уменьшаться и не переходит в последующие стадии.

Какие факторы могут повлиять на развитие розацеа (алкоголь, курение, неправильное питание и тд)?

Алкоголь и острая пища;

Курение;

Холод (в том числе и массаж кубиками льда, и контрастное умывание);

Загар под открытым солнцем и в солярии;

Горячая вода при умывании, сауна, баня;

Скрабы, щетки, мочалки;

Мезороллеры;

Высокое содержание этилового спирта в косметике;

Жёсткие ПАВ;

Синтетические отдушки;

Эфирные масла: ментол, мята перечная, эвкалиптовое масло. В первую очередь розацеа развивается и прогрессирует без специального ухода и адекватного степени выраженности проблемы лечения. Усугубляют её проявление факторы, травмирующие кожу и увеличивающие ее чувствительность:

В чём опасность розацеа?

Розацеа, если её не лечить, вызывает воспаление кожи и её сильную деформацию. Меняются черты лица, теряется привлекательность. Это, в свою очередь, может стать причиной сильного недовольства собой и даже депрессивных состояний.

В каком возрасте может появиться розацеа? У кого чаще появляется розацеа — женщины или мужчины (и почему)?

Самый частый возраст возникновения и развития розацеа — 30-50 лет. Она встречается как у мужчин, так и у женщин. При этом процент заболевших выше среди женщин, но сложное протекание болезни с деформацией внешности чаще бывает у мужчин.

Может ли быть наследственный фактор у розацеа?

Среди причин возникновения розацеа выделяют и генетическую предрасположенность. Чаще всего это заболевание возникает у людей со светлой кожей.

Как диагностируют розацеа?

Розацеа диагностирует врач-дерматолог. Для этого он проводит тщательный осмотр, выявляя гиперемию, нетранзитарную (устойчивую, постоянную) эритему, папулы, пустулы и сосудистые звездочки. Наличие хотя бы одного из этих признаков в центральной зоне лица является фактором, на основе которого может быть поставлен диагноз.

Как лечат розацеа?

Лечение розацеа всегда назначается в соответствии тяжести протекания этого заболевания. Эффективны аппаратные лазерные методики — в первую очередь фототерапия.

Азелаиновая кислота;

Экстракты зеленого чая, ромашки и алоэ вера;

Цинк;

Сера;

Экстаркт корня солодки;

Ресвератрол;

Ниацинамид;

Кремы с SPF с фактором защиты от 30. В косметическом уходе хорошо работают:

Есть ли профилактика розацеа?