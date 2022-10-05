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1 час назад

Что такое розацеа и как её лечить

ГлагоL

Розацеа — это длительное заболевание кожи, которое в основном поражает лицо. Оно чаще встречается у женщин и/или людей со светлой кожей, но симптомы могут проявляться хуже у мужчин. Мы поговорили с Еленой Мокеевой, врачом-косметологом, основательницей косметического бренда M.AKLIVE о том, какие симптомы у розацеа, с чем можно спутать это заболевание и, конечно же, можно ли его вылечить.

Чем опасна розацеа и как ее лечить
Фото: ГлагоLГлагоL

Что такое розацеа?

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Розацеа — легко диагностируемое хроническое заболевание кожи. Его ещё называют «розовые угри» из-за свойственных ему проявлений в виде папул и пустул розовой окраски. Заболевание диагностируют как у мужчин, так и у женщин. Без лечения у врача-дерматолога этот патологический процесс проходит несколько стадий и может вызывать серьёзные изменения внешности.

Какие симптомы розацеа?

Для розацеа характерны следующие признаки:
  • Ярко выраженное покраснение кожных покровов;
  • Расширение кровеносных сосудов, появление сосудистых сеточек;
  • Образование папул и пустул розовой окраски (другое название болезни – «розовые угри»);
  • Отёчность лица, жирный блеск кожи при отсутствии нарушений секреции;
  • Зуд и жжение на пораженных участках;
  • На поздней стадии – утолщение кожи в зонах поражения.

С какими заболеваниями можно перепутать розацеа?

Из-за образований папул и пустул в некоторых подтипах розацеа её часто путают с другим кожным заболеванием — акне. Также иногда сосудистые реакции и покраснения кожи возникают из-за внутреннего состояния организма: гормональных изменений, заболеваний. В этом случае проявление сосудистых реакций снижается при лечении основного расстройства организма.

Отдельно стоит остановиться на родственном розацеа понятии «купероз». Часто обоими терминами обозначают устойчивое покраснение кожи и наличие сосудистой сетки. При этом хроническим заболеванием кожи является только розацеа и оно, как правило, усугубляется (особенно без лечения и при неправильном уходе). Купероз — предвестник или первая стадия розацеа и при соблюдении правил ухода за кожей он может уменьшаться и не переходит в последующие стадии.

Какие факторы могут повлиять на развитие розацеа (алкоголь, курение, неправильное питание и тд)?

В первую очередь розацеа развивается и прогрессирует без специального ухода и адекватного степени выраженности проблемы лечения. Усугубляют её проявление факторы, травмирующие кожу и увеличивающие ее чувствительность:
  • Алкоголь и острая пища;
  • Курение;
  • Холод (в том числе и массаж кубиками льда, и контрастное умывание);
  • Загар под открытым солнцем и в солярии;
  • Горячая вода при умывании, сауна, баня;
  • Скрабы, щетки, мочалки;
  • Мезороллеры;
  • Высокое содержание этилового спирта в косметике;
  • Жёсткие ПАВ;
  • Синтетические отдушки;
  • Эфирные масла: ментол, мята перечная, эвкалиптовое масло.

В чём опасность розацеа?

Розацеа, если её не лечить, вызывает воспаление кожи и её сильную деформацию. Меняются черты лица, теряется привлекательность. Это, в свою очередь, может стать причиной сильного недовольства собой и даже депрессивных состояний.

В каком возрасте может появиться розацеа? У кого чаще появляется розацеа — женщины или мужчины (и почему)?

Самый частый возраст возникновения и развития розацеа — 30-50 лет. Она встречается как у мужчин, так и у женщин. При этом процент заболевших выше среди женщин, но сложное протекание болезни с деформацией внешности чаще бывает у мужчин.

Может ли быть наследственный фактор у розацеа?

Среди причин возникновения розацеа выделяют и генетическую предрасположенность. Чаще всего это заболевание возникает у людей со светлой кожей.

Как диагностируют розацеа?

Розацеа диагностирует врач-дерматолог. Для этого он проводит тщательный осмотр, выявляя гиперемию, нетранзитарную (устойчивую, постоянную) эритему, папулы, пустулы и сосудистые звездочки. Наличие хотя бы одного из этих признаков в центральной зоне лица является фактором, на основе которого может быть поставлен диагноз.

Как лечат розацеа?

Лечение розацеа всегда назначается в соответствии тяжести протекания этого заболевания. Эффективны аппаратные лазерные методики — в первую очередь фототерапия.

В косметическом уходе хорошо работают:
  • Азелаиновая кислота;
  • Экстракты зеленого чая, ромашки и алоэ вера;
  • Цинк;
  • Сера;
  • Экстаркт корня солодки;
  • Ресвератрол;
  • Ниацинамид;
  • Кремы с SPF с фактором защиты от 30.

Есть ли профилактика розацеа?

Основная профилактика — избегать провоцирующих факторов, защищать кожу от UV лучей и обеспечивать полноценный базовый уход по типу кожи.

Болезни и лекарства,
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