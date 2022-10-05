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2 часа назад

Можно ли заболеть гриппом после вакцинации

Don24.ru

От вакцины заразиться гриппом невозможно. Ухудшение самочувствия, которое отмечают некоторые люди после прививки, связано с работой иммунной системы, сообщает Роспотребнадзор.

Можно ли заболеть гриппом после вакцинации
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Некоторые привитые плохо себя чувствуют некоторое время после вакцинации. Такая реакция встречается нечасто, она представляет собой ожидаемый вариант реакции организма на вакцину. Может беспокоить слабость, ломота в мышцах, подъем температуры, боль в месте инъекции. В большинстве случаев эти симптомы отмечаются в течение не более трех дней после введения препарата, проходят самостоятельно, без приема каких-либо препаратов», – пояснили в ведомстве.

При этом хорошее самочувствие после вакцинации не говорит о том, что препарат не работает и антитела на вырабатываются. Заболеть гриппом привитые граждане могут, но у них болезнь проходит быстро и в легкой форме.

«Вакцина практически исключает тяжелое течение гриппа и летальные исходы. Вакцины против гриппа безопасны. Защитите от гриппа себя и своих близких и будьте здоровы», – пишет источник.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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