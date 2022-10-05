Можно ли заболеть гриппом после вакцинации

От вакцины заразиться гриппом невозможно. Ухудшение самочувствия, которое отмечают некоторые люди после прививки, связано с работой иммунной системы, сообщает Роспотребнадзор.
«Некоторые привитые плохо себя чувствуют некоторое время после вакцинации. Такая реакция встречается нечасто, она представляет собой ожидаемый вариант реакции организма на вакцину. Может беспокоить слабость, ломота в мышцах, подъем температуры, боль в месте инъекции. В большинстве случаев эти симптомы отмечаются в течение не более трех дней после введения препарата, проходят самостоятельно, без приема каких-либо препаратов», – пояснили в ведомстве.
При этом хорошее самочувствие после вакцинации не говорит о том, что препарат не работает и антитела на вырабатываются. Заболеть гриппом привитые граждане могут, но у них болезнь проходит быстро и в легкой форме.
«Вакцина практически исключает тяжелое течение гриппа и летальные исходы. Вакцины против гриппа безопасны. Защитите от гриппа себя и своих близких и будьте здоровы», – пишет источник.