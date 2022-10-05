Можно ли заболеть гриппом после вакцинации

«Некоторые привитые плохо себя чувствуют некоторое время после вакцинации. Такая реакция встречается нечасто, она представляет собой ожидаемый вариант реакции организма на вакцину. Может беспокоить слабость, ломота в мышцах, подъем температуры, боль в месте инъекции. В большинстве случаев эти симптомы отмечаются в течение не более трех дней после введения препарата, проходят самостоятельно, без приема каких-либо препаратов», – пояснили в ведомстве.