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4 часа назад

Врач назвала россиянам причины появления мигрени

Vse42.ru

Врач-терапевт Нэя Георгиева рассказала россиянам, что спровоцировать приступ мигрени могут стресс, переутомление, а также такие продукты, как шоколад и цитрусовые.

Врач назвала россиянам причины появления мигрени
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В разговоре с журналистами медик объяснила, что приступы острой головной боли возникают из-за расширения сосудов мозга. По ее словам, среди причин возникновения мигрени могут быть высокое атмосферное давление, погода, режим дня человека, а также продукты, которые он употребляет.

В список специалиста вошли эмоциональный стресс, переутомление, умственные перегрузки, высокая физическая нагрузка, критические дни, голод и бессонница. А среди продуктов питания, влияющих на появление острых головных болей, она отметила те, которые содержат тирамин, например, шоколад и цитрусовые, передает издание "Лента.ru".

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что российский невролог связала головные боли с употреблением Coca-Cola.

Болезни и лекарства,Coca-Cola,
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