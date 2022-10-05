Врач назвала россиянам причины появления мигрени

Врач-терапевт Нэя Георгиева рассказала россиянам, что спровоцировать приступ мигрени могут стресс, переутомление, а также такие продукты, как шоколад и цитрусовые.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

В разговоре с журналистами медик объяснила, что приступы острой головной боли возникают из-за расширения сосудов мозга. По ее словам, среди причин возникновения мигрени могут быть высокое атмосферное давление, погода, режим дня человека, а также продукты, которые он употребляет.

В список специалиста вошли эмоциональный стресс, переутомление, умственные перегрузки, высокая физическая нагрузка, критические дни, голод и бессонница. А среди продуктов питания, влияющих на появление острых головных болей, она отметила те, которые содержат тирамин, например, шоколад и цитрусовые, передает издание "Лента.ru".