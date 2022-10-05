Как защититься от простуды в высокий эпидсезон

Главный внештатный специалист по первичной медикосанитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Департамента здравоохранения города Москвы» Андрей Тяжельников рассказал о том, как защитить себя от простуды в высокий эпидсезон.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Андрей Александрович, как распознать ранние признаки простуды?

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— Острые респираторные инфекции вызываются группой вирусов. Они характерны поражениями верхних дыхательных путей и высокой заразностью. Когда вирус попадает в организм, он сначала не проявляется. Это называется инкубационным периодом.

Длится он 1–3 дня. По мере внедрения вируса в клетки человек начинает чувствовать симптомы: общая слабость, заложенность носа и чихание, головная боль, першение в горле. Позже развиваются кашель, насморк, повышается температура тела. В течение 2–3 дней болезненное состояние нарастает.

— Какие общие рекомендации по режиму и лечению ОРВИ существуют сегодня?

— При первых признаках заболевания нужно оставаться дома, чтобы не заражать окружающих. Рекомендуется постельный режим. Важно обильное питье, которое смывает болезнетворные микроорганизмы со слизистых оболочек и способствует их выведению.

Также обильное питье позволяет предупредить обезвоживание организма при повышенной температуре тела и усиленном потоотделении. Для этого хорошо употреблять теплые ягодные и травяные чаи, морсы, воду с лимоном или просто чистую. Чтобы не нагружать ослабленный организм, нужно перейти на облегченное питание, нежирные супы, бульоны, овощи, фрукты. Особенно полезно включать фрукты с высоким содержанием витамина С.

При боли в горле следует делать полоскания специальными растворами либо с настойками и отварами ромашки, шалфея, календулы. Также полезно промывать нос — так называемые входные ворота инфекции. Для этого подойдет солевой раствор.

При развитии болезни — появлении кашля, повышении температуры — нужно использовать симптоматические средства от боли в горле, заложенности носа, от кашля. Повышение температуры говорит о том, что иммунитет борется с инфекцией, поэтому температуру не следует сбивать, если она ниже 38,5 градуса.

— Андрей Александрович, а когда стоит обращаться к врачам?

— При легком течении заболевания пациент может обратиться в поликлинику. Во всех поликлиниках организованы отдельные зоны для посетителей с респираторными проявлениями и температурой. Потоки инфекционных и неинфекционных пациентов разделены.

Если симптомы усиливаются повышением температуры, кашлем, одышкой, болью в груди, слабостью, головным болями, следует вызвать врача на дом. Особенно важно обратиться к врачу, если пациент старше 65 лет, у него есть хронические болезни, в первую очередь — сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни почек, органов дыхания, онкологические заболевания, либо был контакт с лицами, заболевшими коронавирусной инфекцией.

Если температура поднимается и держится выше 38,5, отмечается нарастание остальных симптомов ОРВИ, нужно обратиться к врачам.

— Как отличить ОРВИ от гриппа и других сезонных инфекций?

— В отличие от ОРВИ, при котором симптомы нарастают, у гриппа более короткий инкубационный период (1–2 дня), а сама болезнь может начаться внезапно. Симптомы при этом более выраженные: часто — высокая температура, озноб, ломота в теле, разбитость, кашель, слабость, иногда — тошнота.

При этом грипп коварен осложнениями, которые могут довольно быстро развиться, если его не лечить адекватно. В отличие от классических ОРВИ грипп гораздо чаще приводит к серьезным осложнениям.

— «Красные флаги» при тяжелом течении ОРВИ: на что обращать внимание?

— Должна обязательно настораживать быстро нарастающая температура 39 градусов и выше, появление одышки, боли за грудиной, учащенный пульс — более 120 ударов в минуту, снижение артериального давления — менее 90 мм ртутного столба, резкая головная боль, слабость, бред.

В таких случаях необходимо как можно скорее обратиться за медицинской по мощью.

— Как защитить себя в эпидсезон? Есть для этого общие советы и рекомендации?

— Единственным действительно эффективным способом защиты является вакцинация. В Москве за последние годы не было зафиксировано ни одного случая тяжелого течения гриппа у вакцинированных людей.

Также нужно более внимательно относиться к своему здоровью. Укреплять иммунитет сбалансированным меню, богатым витаминами.

ДОСЬЕ

Андрей Александрович Тяжельников — главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, Главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н.

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