Как защититься от простуды в высокий эпидсезон

Главный внештатный специалист по первичной медикосанитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Департамента здравоохранения города Москвы» Андрей Тяжельников рассказал о том, как защитить себя от простуды в высокий эпидсезон.
— Андрей Александрович, как распознать ранние признаки простуды?
— Острые респираторные инфекции вызываются группой вирусов. Они характерны поражениями верхних дыхательных путей и высокой заразностью. Когда вирус попадает в организм, он сначала не проявляется. Это называется инкубационным периодом.
Длится он 1–3 дня. По мере внедрения вируса в клетки человек начинает чувствовать симптомы: общая слабость, заложенность носа и чихание, головная боль, першение в горле. Позже развиваются кашель, насморк, повышается температура тела. В течение 2–3 дней болезненное состояние нарастает.
— Какие общие рекомендации по режиму и лечению ОРВИ существуют сегодня?
— При первых признаках заболевания нужно оставаться дома, чтобы не заражать окружающих. Рекомендуется постельный режим. Важно обильное питье, которое смывает болезнетворные микроорганизмы со слизистых оболочек и способствует их выведению.
Также обильное питье позволяет предупредить обезвоживание организма при повышенной температуре тела и усиленном потоотделении. Для этого хорошо употреблять теплые ягодные и травяные чаи, морсы, воду с лимоном или просто чистую. Чтобы не нагружать ослабленный организм, нужно перейти на облегченное питание, нежирные супы, бульоны, овощи, фрукты. Особенно полезно включать фрукты с высоким содержанием витамина С.
При боли в горле следует делать полоскания специальными растворами либо с настойками и отварами ромашки, шалфея, календулы. Также полезно промывать нос — так называемые входные ворота инфекции. Для этого подойдет солевой раствор.
При развитии болезни — появлении кашля, повышении температуры — нужно использовать симптоматические средства от боли в горле, заложенности носа, от кашля. Повышение температуры говорит о том, что иммунитет борется с инфекцией, поэтому температуру не следует сбивать, если она ниже 38,5 градуса.
— Андрей Александрович, а когда стоит обращаться к врачам?
— При легком течении заболевания пациент может обратиться в поликлинику. Во всех поликлиниках организованы отдельные зоны для посетителей с респираторными проявлениями и температурой. Потоки инфекционных и неинфекционных пациентов разделены.
Если симптомы усиливаются повышением температуры, кашлем, одышкой, болью в груди, слабостью, головным болями, следует вызвать врача на дом. Особенно важно обратиться к врачу, если пациент старше 65 лет, у него есть хронические болезни, в первую очередь — сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни почек, органов дыхания, онкологические заболевания, либо был контакт с лицами, заболевшими коронавирусной инфекцией.
Если температура поднимается и держится выше 38,5, отмечается нарастание остальных симптомов ОРВИ, нужно обратиться к врачам.
— Как отличить ОРВИ от гриппа и других сезонных инфекций?
— В отличие от ОРВИ, при котором симптомы нарастают, у гриппа более короткий инкубационный период (1–2 дня), а сама болезнь может начаться внезапно. Симптомы при этом более выраженные: часто — высокая температура, озноб, ломота в теле, разбитость, кашель, слабость, иногда — тошнота.
При этом грипп коварен осложнениями, которые могут довольно быстро развиться, если его не лечить адекватно. В отличие от классических ОРВИ грипп гораздо чаще приводит к серьезным осложнениям.
— «Красные флаги» при тяжелом течении ОРВИ: на что обращать внимание?
— Должна обязательно настораживать быстро нарастающая температура 39 градусов и выше, появление одышки, боли за грудиной, учащенный пульс — более 120 ударов в минуту, снижение артериального давления — менее 90 мм ртутного столба, резкая головная боль, слабость, бред.
В таких случаях необходимо как можно скорее обратиться за медицинской по мощью.
— Как защитить себя в эпидсезон? Есть для этого общие советы и рекомендации?
— Единственным действительно эффективным способом защиты является вакцинация. В Москве за последние годы не было зафиксировано ни одного случая тяжелого течения гриппа у вакцинированных людей.
Также нужно более внимательно относиться к своему здоровью. Укреплять иммунитет сбалансированным меню, богатым витаминами.
Андрей Александрович Тяжельников — главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, Главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н.
Чтобы укрепить иммунитет, желательно употреблять яблоки, ягоды. Много гулять на свежем воздухе, при этом важно избегать переохлаждения. Одеваться по погоде, следить за тем, чтобы не промокали ноги. Мыть чаще руки, носить маски в людных местах, стараться не трогать лицо, если руки не продезинфицированы. В период циркулирования вирусных инфекций единственный и гарантированный способ защиты — это вакцинация.