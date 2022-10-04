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1 час назад

Врач предупредила об опасности употребления валерьянки

Lenta.ruиещё 3

Употребление валерианы может грозить расстройством пищеварения, снижением давления и изжогой, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. Об опасности употребления валерьянки она рассказала в беседе с «Москвой 24».

Врач предупредила об опасности употребления валерьянки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Она напомнила, что валериана может вызвать аллергию. Кроме того, она способна привести к снижению артериального давления, предупредила Романенко. «Любое обострение желудочно-кишечного заболевания, то есть колит, гастрит, всегда может быть относительным противопоказанием для применения валерианы. Потому что это может провоцировать послабление стула или, наоборот, вызвать запор», — добавила врач.

Также, продолжила Романенко, передозировка препаратом может спровоцировать выраженную сонливость, слабость, брадикардию, расслабление гладкой мускулатуры, ведущее к поносу или запору.

«Может повыситься секреторная активность желудочно-кишечного тракта, то есть может появиться изжога», — предостерегла терапевт.

Наконец, заключила специалист, в результате передозировки вместо успокаивающего может наблюдаться обратный эффект — повышенная нервная возбудимость.

Ранее главный онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн предупредил о влиянии некоторых БАДов на развитие онкологических заболеваний. Он рассказал, что употребление бета-каротина в качестве добавки к пище связали с развитием некоторых видов рака.

Болезни и лекарства,Андрей Каприн,РАН,
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