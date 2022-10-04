Врач предупредила об опасности употребления валерьянки

Употребление валерианы может грозить расстройством пищеварения, снижением давления и изжогой, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. Об опасности употребления валерьянки она рассказала в беседе с «Москвой 24».

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Она напомнила, что валериана может вызвать аллергию. Кроме того, она способна привести к снижению артериального давления, предупредила Романенко. «Любое обострение желудочно-кишечного заболевания, то есть колит, гастрит, всегда может быть относительным противопоказанием для применения валерианы. Потому что это может провоцировать послабление стула или, наоборот, вызвать запор», — добавила врач.

Также, продолжила Романенко, передозировка препаратом может спровоцировать выраженную сонливость, слабость, брадикардию, расслабление гладкой мускулатуры, ведущее к поносу или запору.

«Может повыситься секреторная активность желудочно-кишечного тракта, то есть может появиться изжога», — предостерегла терапевт.

Наконец, заключила специалист, в результате передозировки вместо успокаивающего может наблюдаться обратный эффект — повышенная нервная возбудимость.