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3 часа назад

Онколог Каприн пояснил, защищают ли от онкозаболеваний витамины и добавки

Вечерняя Москваиещё 2

Главный онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн рассказал, можно ли использовать биологически активные добавки для профилактики рака.

Онколог пояснил, защищают ли от онкозаболеваний витамины и добавки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что на протяжении последних десятилетий предпринимались неоднократные попытки доказать целесообразность применения различных БАДов для профилактики развития злокачественных опухолей или улучшения результатов лечения онкологических больных.

— На сегодняшний день не получено ни одного доказательства того, что их употребление способно предотвратить заболеваемость злокачественными опухолями или снизить смертность от злокачественных новообразований, — заявил Каприн в комментарии aif.ru.

Более того, в ряде исследований объективно показано, что частота заболеваний, например раком легких, в группах лиц онкологического риска, принимавших бета-каротин в качестве добавки к пище, возрастает.

Уролог Джереми Оутс сообщил, что опухшие ноги могут указывать на рак мочевого пузыря в запущенной форме. По его словам, это заболевание появляется, когда клетки в слизистой оболочке мочевого пузыря начинают быстро расти и делиться.

Болезни и лекарства,Андрей Каприн,РАН,
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