Онколог пояснил, защищают ли от онкозаболеваний витамины и добавки

Главный онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн рассказал, можно ли использовать биологически активные добавки для профилактики рака.

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Эксперт отметил, что на протяжении последних десятилетий предпринимались неоднократные попытки доказать целесообразность применения различных БАДов для профилактики развития злокачественных опухолей или улучшения результатов лечения онкологических больных.

— На сегодняшний день не получено ни одного доказательства того, что их употребление способно предотвратить заболеваемость злокачественными опухолями или снизить смертность от злокачественных новообразований, — заявил Каприн в комментарии aif.ru.

Более того, в ряде исследований объективно показано, что частота заболеваний, например раком легких, в группах лиц онкологического риска, принимавших бета-каротин в качестве добавки к пище, возрастает.