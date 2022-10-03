Онколог пояснил, защищают ли от онкозаболеваний витамины и добавки

Главный онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн рассказал, можно ли использовать биологически активные добавки для профилактики рака.
Эксперт отметил, что на протяжении последних десятилетий предпринимались неоднократные попытки доказать целесообразность применения различных БАДов для профилактики развития злокачественных опухолей или улучшения результатов лечения онкологических больных.
— На сегодняшний день не получено ни одного доказательства того, что их употребление способно предотвратить заболеваемость злокачественными опухолями или снизить смертность от злокачественных новообразований, — заявил Каприн в комментарии aif.ru.
Более того, в ряде исследований объективно показано, что частота заболеваний, например раком легких, в группах лиц онкологического риска, принимавших бета-каротин в качестве добавки к пище, возрастает.
Уролог Джереми Оутс сообщил, что опухшие ноги могут указывать на рак мочевого пузыря в запущенной форме. По его словам, это заболевание появляется, когда клетки в слизистой оболочке мочевого пузыря начинают быстро расти и делиться.