Гайморит — это воспаление слизистой верхнечелюстной пазухи. "Рамблер" расскажет, как понять, что простой насморк начал перетекать в гайморит.
Обычно гайморит бывает острый и хронический. Обычно заподозрить развитие гаморита можно по ощущению тяжести или давления в области корня носа или клыковой ямки на стороне воспаления. По словам, врача Дениса Прокофьева боль может отдавать в надбровную или височную область.
К признакам гайморита у взрослых относят: заложенность и выделения из носа, которые сочетаются с давлением, тяжестью и болью в области лица с одной или с обеих сторон от носа, болью в голове, снижением обоняния. Иногда возникает отек щеки.
Выделения из носа могут быть прозрачными или слизисто-гнойными или гнойными. Они могут стекать по задней стенке глотки (постназальный затек). Если пазуха значительно заполнена жидкостью, то боль, как правило, усиливается при наклоне головы.
Чтобы величться, необходимо промывать носа солевыми растворами, применении сосудосуживающих препаратов (у детей – в комбинации с антигистаминными средствами) и местных глюкокортикостероидов с целью снятия отека и открытия естественного соустья пазух с носовой полостью.