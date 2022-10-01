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3 часа назад

Как понять, что у вас развивается гайморит

Даша Краснова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Гайморит — это воспаление слизистой верхнечелюстной пазухи. "Рамблер" расскажет, как понять, что простой насморк начал перетекать в гайморит.

Как понять, что у вас развивается гайморит
Фото: unsplashunsplash

Обычно гайморит бывает острый и хронический. Обычно заподозрить развитие гаморита можно по ощущению тяжести или давления в области корня носа или клыковой ямки на стороне воспаления. По словам, врача Дениса Прокофьева боль может отдавать в надбровную или височную область.

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При хроническом процессе в периоды обострения характер боли меняется: он становится более разлитой, появляются простреливающие боли. Нередко хронический воспалительный гайморит сопровождается нарушением обоняния, иногда появляется слезотечение вследствие того, что перекрывается слезный канал.
Обострение отличается тем, что у пациента повышается температура, появляется общая слабость, недомогание, и сохраняются все симптомы. Редко бывает так, что всего лишь затрудняется дыхание. Выделения из носа при остром гайморите обильные, характер слизистый или слизисто-гнойный.

Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

К признакам гайморита у взрослых относят: заложенность и выделения из носа, которые сочетаются с давлением, тяжестью и болью в области лица с одной или с обеих сторон от носа, болью в голове, снижением обоняния. Иногда возникает отек щеки.

Выделения из носа могут быть прозрачными или слизисто-гнойными или гнойными. Они могут стекать по задней стенке глотки (постназальный затек). Если пазуха значительно заполнена жидкостью, то боль, как правило, усиливается при наклоне головы.

Чтобы величться, необходимо промывать носа солевыми растворами, применении сосудосуживающих препаратов (у детей – в комбинации с антигистаминными средствами) и местных глюкокортикостероидов с целью снятия отека и открытия естественного соустья пазух с носовой полостью.

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