Как понять, что у вас развивается гайморит

Гайморит — это воспаление слизистой верхнечелюстной пазухи. "Рамблер" расскажет, как понять, что простой насморк начал перетекать в гайморит.

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Обычно гайморит бывает острый и хронический. Обычно заподозрить развитие гаморита можно по ощущению тяжести или давления в области корня носа или клыковой ямки на стороне воспаления. По словам, врача Дениса Прокофьева боль может отдавать в надбровную или височную область.

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При хроническом процессе в периоды обострения характер боли меняется: он становится более разлитой, появляются простреливающие боли. Нередко хронический воспалительный гайморит сопровождается нарушением обоняния, иногда появляется слезотечение вследствие того, что перекрывается слезный канал.

Обострение отличается тем, что у пациента повышается температура, появляется общая слабость, недомогание, и сохраняются все симптомы. Редко бывает так, что всего лишь затрудняется дыхание. Выделения из носа при остром гайморите обильные, характер слизистый или слизисто-гнойный.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

К признакам гайморита у взрослых относят: заложенность и выделения из носа, которые сочетаются с давлением, тяжестью и болью в области лица с одной или с обеих сторон от носа, болью в голове, снижением обоняния. Иногда возникает отек щеки.

Выделения из носа могут быть прозрачными или слизисто-гнойными или гнойными. Они могут стекать по задней стенке глотки (постназальный затек). Если пазуха значительно заполнена жидкостью, то боль, как правило, усиливается при наклоне головы.