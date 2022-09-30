Кардиолог озвучила причину повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний

Врач-кардиолог Анна Кореневич в рамках интервью проекту «Здоровое питание» рассказала о том, что сахар провоцирует развитие кариеса, ожирения и заболеваний сердечно-сосудистой системы организма.

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По словам специалиста, одними из главных источников данного углевода являются лимонады и другие сладкие напитки. Кореневеч напомнила, что не следует злоупотреблять кофе и энергетиками.