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31 минуту назад

Врач-кардиолог Анна Кореневич озвучила причину повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний

Моя Москва.онлайн

Врач-кардиолог Анна Кореневич в рамках интервью проекту «Здоровое питание» рассказала о том, что сахар провоцирует развитие кариеса, ожирения и заболеваний сердечно-сосудистой системы организма.

Кардиолог озвучила причину повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: PxherePxhere

По словам специалиста, одними из главных источников данного углевода являются лимонады и другие сладкие напитки. Кореневеч напомнила, что не следует злоупотреблять кофе и энергетиками.

Врач-кардиолог порекомендовала употреблять в пищу больше свежих фруктов и овощей, а также мед и орехи. Однако даже с их количеством важно не переборщить.

Болезни и лекарства,Анна Кореневич,
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