Почему психические заболевания обостряются осенью

Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, почему в осенне-весенний период у некоторых людей происходит обострение психических заболеваний. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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По его словам, проявление психических расстройств осенью и весной возникает из-за резкой смены погоды.

"Метеорологические процессы могут усугублять состояние пациента. Когда приходит циклон, то наблюдается снижение атмосферного давления, что в свою очередь влияет на самочувствие больного – как физиологическое, так и психическое. Ухудшается переносимость погодных скачков", – рассказал эксперт.

Фомин отметил, что хандру и депрессию вызывают отсутствие солнца и хмурость на улице. Весной же окружающий мир наполняется красками, и у человека происходит диссонанс, когда его эмоциональное состояние не совпадает с внешним миром.

В этот период, по его словам, обостряются невротические расстройства, повышается тревожность, усиливаются всевозможные фобии. Наблюдаются тяжелые нарушения психики, например, биполярное расстройство, болезни шизофренического спектра.

Фомин отметил, что в этих случаях больному нужно запастись лекарствами, если есть риск развития интенсивного расстройства, лучше начать принимать их заранее. Если же человек постоянно принимает препараты, то их нельзя отменять. В этом случае лучше проконсультироваться с врачом, добавил психотерапевт.

Ранее клинический психолог Валерия Рыжик рассказала, что справиться с апатией и плохим настроением осенью поможет хороший сон и регулярные прогулки. По словам специалиста, если у человека не диагностирована депрессия, то справиться с хандрой достаточно просто.