Врач назвал указывающие на расстройство психики привычки

«Как правило, ОКР начинается с того, что у человека действительно есть безобидная черта личности или привычка, немного странная, например, плевать через левое плечо или не наступать на стыки уличных плиток. Или человек что-то делает чуть чаще, может быть, моет руки или проверяет, закрыта ли дверь, выключен ли газ или утюг, хотя помнит, что закрыл и выключил», — сообщил Фомин.