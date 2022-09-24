Особая дыхательная техника снизит артериальное давление

Ученым удалось доказать эффективность одной дыхательной практики. Оказалось, что определенные упражнения оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Исследователи из Университета Колорадо провели эксперимент с участием людей в возрасте от 18 до 82 лет. Участникам предложили дышать через специальное устройство, которое затрудняет поступление кислорода. Дыхательные упражнения проводились в течение 6 дней на протяжении 5–10 минут.
Итоги проведенного исследования опубликованы в в Journal of Applied Physiology.
У испытуемых заметно снизилось артериальное давление – в среднем на 9 мм рт. ст. По словам ученых, это связано с тем, что ежедневная практика укрепила мышцы, задействованные при дыхании. После тренировки клетки сосудов расширялись, что приводило к нормализации показателей.