О каких проблемах могут оповещать изменения на коже

Изменение в эпидермисе, дерме и гиподерме часто говорят о серьёзных заболеваниях. Об этом заявил врач Томи Митчел, слова которого приводит портал «Доктор Питер».

Фото: unsplash.com unsplash.com

Сыпь на груди

Видео дня

Высыпания на коже безвредны и проходят сами собой в течение нескольких дней, но иногда они указывают на патологию. К сыпи добавляются зуд, боль и покраснения. Врач советует особо насторожиться в случае появления «апельсиновой корки» на груди. Такая сыпь может стать признаком рака молочной железы.

Себорейный кератоз

Пигментные пятна чаще всего появляются с возрастом и являются доброкачественными.

«Обычно эти пятна коричневого или чёрного цвета и могут иметь восковую, чешуйчатую или рассыпчатую текстуру», — говорит доктор Митчел.

Если пятен много и они возникают быстро, тогда стоит обратиться к специалисту, потому что есть вероятность, что в организме развивается опухоль.

Тёмные пятна подмышками

Они могут говорить как о преддиабетном состоянии организма, так и о диабете второго типа. При гиперпигментации или чёрном акантозе пятна появляются в подмышках, складках кожи, паху. В этом случае необходима консультация эндокринолога.

По словам эксперта, кожа подмышками чувствительная, поэтому тёмные пятна на ней могут появиться из-за воздействия солнца, бритья или использования дезодоранта. Пугаться этого не стоит, подчеркнул врач.

Фиолетовые пятна

Они сигналят о дефиците кислорода в крови, болезнях сердца и лёгких. Причин появления фиолетовых пятен много — от реакции на препараты до какой-либо травмы.

Ксантомы

Отложения жиров в виде узелков имеют жёлтовато-белесый цвет, размером от 1 до 5 мм с круглой или овальной формами. Появляются ксантомы вокруг глаз, на тыльной стороне рук, на ладонях, ягодицах, локтях или коленях. Они сигналят о переизбытке плохого холестерина или развитии диабета.

Зуд

Хронический гастрит;

Цирроз печени;

Язва желудка;

Сахарный диабет. По словам Томи Митчела, это наиболее распространённый симптом. Сильно чешущиеся покраснения могут быть плоским лишаем, который прекрасно «сочетается» с такими заболеваниями, как: