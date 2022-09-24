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2 часа назад

Врач рассказал, о каких проблемах со здоровьем могут оповещать изменения на коже

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Изменение в эпидермисе, дерме и гиподерме часто говорят о серьёзных заболеваниях. Об этом заявил врач Томи Митчел, слова которого приводит портал «Доктор Питер».

О каких проблемах могут оповещать изменения на коже
Фото: unsplash.comunsplash.com

Сыпь на груди

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Высыпания на коже безвредны и проходят сами собой в течение нескольких дней, но иногда они указывают на патологию. К сыпи добавляются зуд, боль и покраснения. Врач советует особо насторожиться в случае появления «апельсиновой корки» на груди. Такая сыпь может стать признаком рака молочной железы.

Себорейный кератоз

Пигментные пятна чаще всего появляются с возрастом и являются доброкачественными.

«Обычно эти пятна коричневого или чёрного цвета и могут иметь восковую, чешуйчатую или рассыпчатую текстуру», — говорит доктор Митчел.

Если пятен много и они возникают быстро, тогда стоит обратиться к специалисту, потому что есть вероятность, что в организме развивается опухоль.

Тёмные пятна подмышками

Они могут говорить как о преддиабетном состоянии организма, так и о диабете второго типа. При гиперпигментации или чёрном акантозе пятна появляются в подмышках, складках кожи, паху. В этом случае необходима консультация эндокринолога.

По словам эксперта, кожа подмышками чувствительная, поэтому тёмные пятна на ней могут появиться из-за воздействия солнца, бритья или использования дезодоранта. Пугаться этого не стоит, подчеркнул врач.

Фиолетовые пятна

Они сигналят о дефиците кислорода в крови, болезнях сердца и лёгких. Причин появления фиолетовых пятен много — от реакции на препараты до какой-либо травмы.

Ксантомы

Отложения жиров в виде узелков имеют жёлтовато-белесый цвет, размером от 1 до 5 мм с круглой или овальной формами. Появляются ксантомы вокруг глаз, на тыльной стороне рук, на ладонях, ягодицах, локтях или коленях. Они сигналят о переизбытке плохого холестерина или развитии диабета.

Зуд

По словам Томи Митчела, это наиболее распространённый симптом. Сильно чешущиеся покраснения могут быть плоским лишаем, который прекрасно «сочетается» с такими заболеваниями, как:
  • Хронический гастрит;
  • Цирроз печени;
  • Язва желудка;
  • Сахарный диабет.

Онколог рассказал, что предвестниками рака ротовой полости считаются болезненные язвы на поверхности языка, внутри щёк, на губах или дёснах.

Болезни и лекарства,
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