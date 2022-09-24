«Однозначно нельзя». Эксперт рассказал главные ошибки с лекарствами в доме

Известный эксперт рассказал, какую главную ошибку совершают многие россияне при хранении лекарств дома. Он объяснил, где и почему нельзя держать медикаменты, сообщает PRIMPRESS.

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По словам специалиста, в некоторых случаях люди хранят и принимают лекарства в ванной комнате. Однако это в корне неправильно. Медикаменты имеют свойство портиться от повышенной влажности.

Он подчеркнул, что все нормы хранения препарата прописаны в его инструкции и их необходимо полностью соблюдать, иначе эффективность лекарства может упасть. В российских квартирах для хранения медикаментов подходят коридоры, так как там зачастую сухо и есть хорошая вентиляция.