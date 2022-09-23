Чем опасен запущенный сколиоз

Игнорирование проблем в работе опорно-двигательного аппарата может стать причиной возникновения гастрита, простатита, мочекаменной болезни и холецистита, утверждает невролог Денис Воронин в разговоре с News.ru.

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По его словам, подобный недуг приводит к нарушениям деятельности внутренних органов.

Воронин подчеркнул, что сидячий образ жизни формирует у человека неправильный позвоночник, что в последствии провоцирует напряжение в мышцах.

Он заявил, что риск заработать болезнь из-за игнорирования проблем со спиной выше 80%.

Кроме того, отметил Воронин, в качестве профилактики следует выполнять больше физических упражнений для поддержания здоровья.