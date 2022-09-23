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55 минут назад

Как распознать развитие рака на начальной стадии

runews24.ru

Первыми признаками являются усталость, недомогание и слабость.

Как распознать развитие рака на начальной стадии
Фото: runews24.rurunews24.ru

Раковые клетки при распаде отравляют организм человека, вызывая сильную интоксикацию. Поэтому больной ощущает слабость, недомогание и быстро утомляется.

По словам онколога и хирурга Ивана Карасева, усталость и слабость в таких случаях может сохраняться даже после сна. Еще один признак, который может указывать на развитие в организме раковой опухоли – высокая температура, ломота в теле и потеря аппетита.

Однако онколог напомнил, что и слабость, и утомляемость могут быть симптомами других заболеваний. Поэтому для уточнения диагноза врач рекомендует обратиться к специалистам.

Болезни и лекарства,Иван Карасев,
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