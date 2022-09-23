Как распознать развитие рака на начальной стадии

Первыми признаками являются усталость, недомогание и слабость.
Раковые клетки при распаде отравляют организм человека, вызывая сильную интоксикацию. Поэтому больной ощущает слабость, недомогание и быстро утомляется.
По словам онколога и хирурга Ивана Карасева, усталость и слабость в таких случаях может сохраняться даже после сна. Еще один признак, который может указывать на развитие в организме раковой опухоли – высокая температура, ломота в теле и потеря аппетита.
Однако онколог напомнил, что и слабость, и утомляемость могут быть симптомами других заболеваний. Поэтому для уточнения диагноза врач рекомендует обратиться к специалистам.