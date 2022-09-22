Названы основные факторы риска развития панкреатита

Основные факторы риска развития панкреатита и его главные симптомы назвала «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, болезнь значительно помолодела и теперь нередко встречается у людей до 40 лет и даже детей.

Фото: Мослента Мослента

«Среди факторов риска — избыточное потребление алкоголя, курение, ожирение, диабет, семейная история — наследственность играет важную роль. Исследователи связывают тенденцию к "омоложению" панкреатита с распространяющейся в мире эпидемией ожирения. Количество людей, имеющих избыточный вес, увеличивается с каждым годом, причем во всех возрастных группах», — объяснила она.

Основным симптом болезни Малиновская назвала боль в животе, в его верхнем отделе, а также нередко отдающую в спину. При этом у каждого десятого пациента болезнь протекает без болевых ощущений. Они сталкиваются с другими проблемами — вздутием живота, повышенным газообразованием, тошнотой и рвотой, запорами, потерей аппетита и, как следствие, снижением веса.

Для выявления болезни специалист рекомендует сдать анализы, которые позволят определить концентрацию панкреатических ферментов — липазы и амилазы. При воспалении поджелудочной железы их содержание в крови увеличивается.