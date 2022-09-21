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2 часа назад

Мясников: постоянная усталость сигнализирует о многих опасных болезнях

РИА "ФедералПресс"

Повышенная утомляемость у человека может быть причиной различных болезней. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников сообщил о связи усталости с опасными болезнями
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В некоторых случаях усталость сигнализирует о системной красной волчанке и клещевом боррелиозе. Первый недуг чаще поражает женщин. Второй может развиться после укуса паразита летом. Иногда быстрая утомляемость свидетельствует об инфекционном мононуклеозе, анемии и проблемах с щитовидной железой», – пояснил специалист.

По его словам, также на усталость часто жалуются пациенты, которые перенесли грипп или коронавирус. Александр Мясников добавил, что усталость может быть вызвана и психическими проблемами, к примеру, депрессией или повышенной тревожностью, пишет «Мослента».

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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